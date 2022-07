Gabriela Cristea, despre cea mai recentă intervenție estetică: "Dacă mă întrebați dacă doare, nu prea". Ce și-a făcut vedeta

"Astăzi a fost o altă zi de vacanță în care am făcut „ceva” doar pentru mine. Am apelat la o ședință de injectare de toxina botulina în zona frunții, pentru netezirea ridului dintre sprâncene. Este singurul loc care îmi dă bătăi de cap, iar acum este a doua oară când îmi fac această procedură. Procedura a durat mult mai puțin decât măsurătorile", a scris vedeta pe Instagram.

Gabriela Cristea a specificat că intervenția nu este dureroasă și nici nu durează mult, iar rezultatele merită.

"Dacă mă întrebați dacă doare, nu prea. Disconfortul este mai mult psihic, iar rezultatul, care se instalează cam în două săptămâni, te face să uiți de ace etc. Soo, tu ce ai mai făcut doar pentru tine în ultima vreme?", a mai adăugat ea în mesajul de pe contul oficial.

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului

Prezentatoarea emisiunii "Mireasa: Capriciile Iubirii" nu se sfiește să apeleze la mici corecturi de ordin estetic atunci când simte nevoia să-și îmbunătățească aspectul fizic. Gabriela Cristea a apelat la injecții cu acid hialuronic pentru volumizarea buzelor.

"Am optat pentru 0,5 ml (adică minim) și vă las aici o poză făcută la 3-4 zile de la intervenție când încă rezultatele nu erau finale. Acum, buzele mele sunt simetrice și naturale", scria vedeta în august 2021, când le-a oferit admiratorilor săi detalii despre vizita la cabinetul medicului estetician.

Deschisă, Gabriela le-a povestit celor peste 280.000 de urmăritori că se confruntă și cu probleme de ordin stomatologic și că trebuie să țină sub control paradontoza. Deși nu prezintă o problemă de ordin estetic, afecțiunea i-a ridicat probleme de-a lungul timpului.

Trucurile de frumusețe la care apelează Gabriela Cristea pentru un look impecabil la TV

Într-un interviu mai vechi acordat jurnaliștilor Libertatea, prezentatoarea spunea că investește în aspectul pielii: "De la o vreme, am considerat că trebuie să acord o importanță deosebită pielii mele și, de aceea, am luat măsuri drastice. Mă duc periodic la un salon de înfrumusețare de lux, unde îmi fac injecții cu acid hialuronic și oxigen, pentru a avea un ten luminos și fară riduri! În plus, pentru corp, împreună cu specialiștii centrului, am hotărât să trecem la niște proceduri pe bază de radioterapie, foarte bune pentru întărirea musculaturii și revigorarea țesutului adipos!.

Cât despre oscilațiile de greutate, Gabriela Cristea a devenit mamă la vârsta de 43 de ani, eveniment care i-a provocat un dezechilibru. Prezentatoarea TV încearcă să dea jos kilogramele suplimentare, însă uneori procesul este anevoios.

"În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea", a declarat Gabriela, în cadrul unui live de pe Instagram.

