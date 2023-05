Carmen Brumă a pozat fără sutien la 46 de ani. Cât de bine arată trupul iubitei lui Mircea Badea

Carmen Brumă a bifat recent o apariție care a încins imaginația fanilor. Iubita lui Mircea Badea s-a lăsat fotografiată fără sutien. Imaginea alb-negru conferă o latură misterioasă ipostazei senzuale în care Carmen Brumă s-a lăsat fotografiată.

Fanii au fost încântați să o vadă în asemenea ipostază și au ținut să-i spună că reprezintă un model feminin în România, datorită perseverenței care o face să aibă un trup de excepție.

Carmen Brumă, apariție de senzație pe Internet

„Nu mi-e frică nici de 46”, a scris Carmen Brumă în dreptul fotografiei în care s eobservă că are o siluetă fără cusur, mușchi tonifiați și forme spectaculoase”, „Să ai aceeași SUPER SILUETĂ (și de plajă, și de costum de schi și… FĂRĂ FRICĂ!, „Ești o sursă de inspirație, model de disciplină și perseverență!”, „Ești un exemplu de perseverență, disciplină și feminitate, pe care nu l-am mai întâlnit la vreo persoană!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Carmen Brumă în dreptul fotografiei de senzație publicate pe contul său de Instagram.

Carmen Brumă, de la 90 kg la 16 ani, la un corp de invidiat

Carmen Brumă a povestit cum a ajuns să îmbrățișeze cariera pe care o are, dar și un stil de viață sănătos. Vedeta are un corp de invidiat și îi ajută, prin programele sale de slăbit, pe cei ce vor să-și schimbe stilul de viață.

În urmă cu mulți ani, vedeta a fost nevoită să se mute la Moscova, în timp ce ea visa să ajungă în America, povestește ea, potrivit Libertatea.

Aceasta a povestit că, fără să-și dea seama, a intrat în ceea ce astăzi se numește depresie, și că a luat foarte mult în greutate.

La 16 ani ajunsese să cântărească aproape 90 de kilograme și a conștientizat gravitatea situației abia în momentul în care a încercat să îmbrace o pereche de blugi și a reușit să-i îmbrace doar până la jumătatea genunchilor.

De altfel, vedeta consideră că faptul că ajunsese să se refugieze în mâncare și apoi, la început, s-a înfometat, a fost factorul determinant în transformarea sa.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie.

M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi”, a spus Carmen Brumă în urmă cu ceva timp, potrivit sursei menționată.

Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a început să meargă regulat la sală și astfel a reușit să slăbească 30 de kilograme în mod natural.

