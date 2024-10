Carmen de la Sălciua, scandal al declarațiilor cu Geta Sterp. Ce i-a scris fosta cumnată: „Nu uita să mă dai în judecată, pisi!”

Imediat după nunta fratelui său cel mic, Geta Sterp a făcut o declarație pe TikTok despre Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp. Cântăreața a reacționat.

„Nu vreau să zic că e fratele meu, dar Culiță este cu mult peste Carmen, la ora actuală. La evenimente, la tot. De ce nu a evoluat și ea? Mulți spun că datorită lui Carmen suntem toți așa. Dacă era, de ce nu a ajutat-o pe sora ei să fie cineva?”, a spus Geta Sterp pe TikTok.

Ulterior, Carmen de la Sălciua a venit cu o serie de declarații pentru a-i răspunde fostei cumnate. Cântăreața a precizat că dacă își va mai auzi numele pronunțat de cineva din familia Sterp va acționa în Instanță.

Cum a răspuns Carmen de la Sălciua când a aflat că Geta Sterp a vorbit despre ea. Ce a spus despre Culiță: „El s-a văzut plecat cu banii”

„Încă de dimineață... mi-e plină mesageria de la Tiktok cu părți din live-ul de aseară al fostei mele cumnate! Poate s-a văzut, poate nu s-a văzut... reacția mea la aceste ieşiri necontrolate ale lor a fost una mereu diplomată! Mi-am văzut de treabă și de drum.

Dar cu toate astea deja s-a cam umplut paharul că suntem oameni cu toții și nu putem să stăm să tot lovească cineva la infinit în noi! Deranjul de unde vă începe vouă? De la numele Carmen?Atâta o fost de fain la nuntă de a doua zi faceți live să vorbiţi de un om care nici măcar nu a fost acolo? Păi vorbești de mine, vorbești de sora mea, vorbești și nu te mai opreşti ?

Tu ai senzația ca toată lumea e disperată să fie virală pe Tiktok şi să îşi expună chiar orice face?

Poate unii facem lucruri în linişte! Degeaba vă tot spălați voi pe mâini ...de numele ăsta ...ca astea au fost începuturile!

Bravo vouă ca evoluați, ca sunteți virali, ce mai vreți voi ... dar de azi înainte dacă eu mai văd vreun live ...în care se rosteşte numele meu sau al familiei mele ... am să cunosc şi ce înseamnă SALA DE JUDECATĂ!”, este prima parte din mesajul pe care l-a publicat artista.

Carmen de la Sălciua a făcut dezvăluiri și despre fostul ei soț.

„Cât despre canalul de Youtube .... I-a rămas lui ...și a încasat toți banii.. și voi mai vorbiți urât de mine? Păi toate milioanele alea de vizualizări la melodiile cu fosta lui "nevastă"? Ani mulți de zile, chiar până azi s-au încasat bani din Youtube după acele melodii ... pe care le-am compus eu... și el s-a văzut plecat cu banii și Doamne ajută! Nu am încasat nici un leu! Ele în continuare sunt pe canalul lui de Youtube şi se încasează bani după numele CARMEN! Asta nu vă deranjează? Despre asta de ce nu vorbiți? Voi vorbiți de sora mea!!! De unde și până unde? V-a zis ea o vorbă rea vouă? A ieșit vreodată familia mea să vă jignească cu un cuvânt? Păi cine sunteți voi? Nu am crezut vreodată că eu care cântăresc bine lucrurile și vorbele care le scot pe gură voi ajunge să am asemenea reacţii dar sincer MI S-A UMPLUT PAHARUL! Ce e mult... e mult!”, a încheiat Carmen de la Sălciua postarea de pe rețelele de socializare.

Geta Sterp a răspuns unui story cu sora lui Carmen cântând:

„Fă-o vedetă și pe ea. Tu poți... I-ai mai făcut și pe alții. Și nu uita să mă dai în judecată, pisi! Ia tu un block că nu sunt curioasă de ce scrii”, Carmen Sălciua a publicat mesajele pe care le-a primit de la fosta cumnată.

