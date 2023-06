Carmen Harra, previziuni neașteptate pentru a doua parte a lui 2023. Ce ne așteaptă pe ultima sută de metri: „Mai mult ca oricând”

Renumitul psiholog și terapeut, stabilit peste Ocean de mulți ani, a lămurit ce ne așteaptă în a doua parte a anului 2023, fiind vorba despre un nou capitol care va începe în viața românilor, personal, dar și pe plan politic.

Carmen Harra, previziuni neașteptate pentru a doua parte a lui 2023

Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, faimoasa clarvăzătoare spune că în anul 2023, care este un an de 7, adică cifra lui Dumnezeu, vom avea revelații și vom porni înspre o altă direcție. Mai mult, la conducerea țării vor veni persoane noi, bucurându-ne de mai multă pace decât până acum. În schimb, inflația nu va dispărea.

„2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7 care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că întrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie.

Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în acestă jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție.

Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în a doua jumătate a lui 2023. Dar per total e o perioadă în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință.

Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul ultimelor luni din 2023. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită. Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. 2023 atrage atenția și asupra lui Putin dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un an de cotitură. Este unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a fost mesajul lui Carmen Harra, pentru Ciao.ro.

Carmen Harra, despre relațiile de compromis versus cele de suflet-pereche

Scriitoarea nu și-a mai refăcut viața alături de alt bărbat, după ce a rămas văduvă acum mulți ani. Virgil, tatăl fiicei sale Alexandra (37 de ani), s-a stins din viață în 2009 după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, notează Fanatik. În interviul recent, clarvăzătoarea a mărturisit că-și dorește o relație de iubire adevărată și nu una de compromis, pe care o găsește la tot pasul.

„Eu am tot ce îmi pot dori și nu îmi doresc decât pace, liniște, echilibru, sănătate. Alexandrei i-am făcut cadou o anumită mășină pe care nu o avea, am petrecut foarte bine. Profesional, în 2023 îmi doresc să pot realiza un nou album discografic. Vreau să fac și un album cu colinde dar și câteva cântece noi.

Eu sunt bunică în 2023 și lucrurile în viața mea sunt foarte bune. Nu am de ce să mă plâng. E greu să găsești în viață sufletul pereche, relații de compromis sunt destule. O relație de compromis sau temporală nu mă interesează! Vreau ceva adevărat ce știu că e foarte greu de găsit așa că mai caut. Părerea mea este că se poate să găsesc în 2023”, a mai spus Carmen Harra pentru Ciao.ro.

