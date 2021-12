Cât a câștigat Oana Zăvoranu de pe urma afacerii sale. Vedeta are un pahar plin cu pietre swarovski. Ce dezvăluiri a făcut

Oana Zăvoranu se numără printre cele mai frumoase și apreciate vedete din showbiz-ul monden. Focoasa brunetă s-a retras de o perioadă scurtă de pe micile ecrane ale telespectatorilor, însă pare că a reușit să se reprofileze.

Vedeta este foarte liniștită de când nu se mai află în atenția publicului, mai ales pentru că acum își concentrează toată atenția asupra poveștii de dragoste alături de soțului ei, Alex Ashraf, dar și asupra afacerii pe care cei doi o dețin.

În cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, actrița a dezvăluit suma impresionantă pe care a invetit-o în clina pe care o are alături de partenerul său, dar a mărturisit și profitul pe care l-a obținut pe urma afacerii.

Cât câștigă Oana Zăvoranu din clinica medicală

Oana Zăvoranu a vorbit fără perdea la Antena Stars despre afacerea pe care o deține alături de soțul ei. Mai mult decât atât, vedeta și-a arătat o parte din birou în care își petrece timpul, dar și obiectele de lux pe care le are, prin care se numără un pahar și un microfon cu pietre swarovski.

„Lucrurile sunt foarte simple, la sfârșitul lui 2016, începutul lui 2017, am băgat 2 milioane și un pic de euro în aceasta clinică, care are RMN, cabinete etc. Banii mei moșteniții de la părinții mei, n-am făcut credite sau altceva. Orice început este greu, dar am ajuns să fac o cifră frumoasă de afaceri, care se poate verifica. Banii mei chiar există”, a mărturisit Oana Zăvoranu.

Vedeta a dezvăluit că cifra de afaceri pe care a avut-o anul trecut clinica a fost de 3 milioane de euro, iar câștigul său a fost de mai bine de un milion de euro: „Bani curați, sunt bani făcuți corect, cinstiți. Sunt bani făcuți într-o clinică de care oamenii sunt foarte mulțumiți de serviciile noastre”

Paula Chirilă nu s-a putut abține și i-a dezvăluit că a trecut și ea pragul clinicii medicale pe care o deține Oana Zăvoranu. Aceasta a mai mărturisit că a fost foarte încântată de serviciile care i-au fost oferite, dar și de personalul amabil.

Ce spune Oana Zăvoranu despre planurile de viitor

Focoasa brunetă a răspuns direct și ferm la toate întrebările reporterului Antena Stars. Totodată, întrebată despre ceea ce va face cu profitul, vedeta a răspuns fără ezitare că își dorește să extindă afacerea.

„Oamenii mă roagă și îmi spun să facem o clinică și în Brașov, și în Cluj, și în Timișoara pentru că este nevoie de servicii de calitate.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Oana Zăvoranu are planuri de lungă durată, iar viitorul se anunță a fi unul promițător pentru ea. Deși câștigă sume neașteptate din clinica medicală, vedeta își dorește cel mai mult să facă oamenii fericiți și să îi ajute în această perioadă dificilă.

