Ce a dezvăluit Oana Zăvoranu despre soțul său. Mesajul vedetei i-a luat total prin surprindere pe fanii de pe Instagram

Nu mai este o noutate faptul că Oana Zăvoranu este una dintre cele mai apreciate vedete din România, aceasta având mai bine de jumătate de milion de urmăritori pe Instagram. Chiar dacă a avut o viață amoroasă presărată cu povești tumultoase, în anul 2016 bruneta a decis să se mărite cu Alex Ashraf, avându-i drept nași chiar Silviu și Mihaela Prigoană.

Ce a dezvăluit Oana Zăvoranu despre soțul său, Alex Ashraf

Acum, la cinci ani de la eveniment, Oana Zăvoranu și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o dezvăluire complet neașteptată despre partenerul său de viață, dar și despre relația lor.

Mesajul divei a fost însoțit și de câteva fotografii realizate la cununia religioasă. În imagini apare bruneta, soțul său, dar și nașii lor, Silviu și Mihaela Prigoană.

Ce a dezvăluit Oana Zăvoranu despre partenerul său, Alex Ashraf, dar și cum au reacționat fanii când au citit rândurile scrise de vedetă?

„9 SEPTEMBRIE 2017 ✨✨

Cea mai importanta zi a casatoriei mele 👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨

In acea zi mi-am unit destinul cu al sotului meu cu ‘cununii’ , cum imi place mie sa zic glumind, avandu-i ca Nasi, pe Silviu si Mihaela Prigoana 🙏🙏🙏

Azi, la 4 ani de la fericitul eveniment, sunt mai indragostita ca oricand de sotul meu, mai fericita, mai implinita si mai puternica decat am fost vreodata, din toate punctele de vedere

💪💪💪😉😉😉

Mi-am intrat in TOATE DREPTURILE MELE, SUNT PE DEPLIN STAPANA PE MINTILE, BANII, VIATA SI DECIZIILE MELE, mi-am luat viata in maini asa cum trebuia de mult timp sa o fac…ar fi multe de spus dar nu acum si nu aici…😉😉😉

Azi, din nou mi se adevereste ca CE A UNIT DUMNEZEU NIMENI PE PAMANTUL ASTA NU POATE DESPARTI 😇😇 SI CA CE ESTE AL MEU, RAMANE NUMAI AL MEU, indiferent in ce domeniu sau zona as face referire 😎😎😎

La cat mai Multi Ani impreuna sotul meu iubit si bun, sa ne Dea Dumnezeu sanatate, noroc si fericire impreuna pana in ultimul moment, ca EL stie cel mai bine ce ne da fiecaruia dintre noi si vede tot ce trebuie sa vada 🙏🙏🙏👁👁👁👀👀👀

EL mi-a dat forta si putere sa fiu azi femeia care sunt 💎 Te iubesc Alexandru Ashraf si sunt fericita ca esti in viata mea 🧿🧿🧿 ESTI NUMAI AL MEU IAR EU NUMAI A TA 🥰🥰🥰

Stiu ca mama ta zambeste acolo sus ca stie ca te-a lasat pe cele mai bune maini 😍🙏 Dumnezeu sa ne binecuvanteze, sa ne lumineze mereu mintile, sa ne ocroteasca si sa ne pazeasca familia de orice rau, de dusmani stiuti sau nestiuti, de boli si desfranare, de patimi, rautate, invidie, ura sau nevoi 🙏👑❤️

God Bless Us

👑👑👑✨✨✨

OANA SI ALEX FOREVER 🤗👑💎👑🥰

#oanazavoranu #god #godbless #godblessus #power #family #us #together #forever #love #money #success #iam #ican #iwant #weareone”, a scris Oana Zăvoranu, pe contul său oficial de Instagram.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și au transmis vedetei urări de bine și numeroase complimente, semn că bruneta este extrem de îndrăgită.