Oana Zăvoranu a răbufnit după zvonurile legate de căsnicia ei. Ce spune vedeta despre relația cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu s-a aflat pe buzele tuturor în ultima perioadă, după ce s-a speculat că relația dintre ea și Alex Ashraf nu mai funcționează ca înainte. Mai mult decât atât, s-a zvonit că cei doi ar vrea să "divorțeze" după 5 ani de căsnicie.

În urmă zvonurilor apărute în presă, vedeta a avut o reacție acidă pe contul de Instagram, locul în care își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei. Focoasa brunetă a ținut neapărat să lămurească situația și a negat tot ce s-a scris despre familia ei în ultimele săptămâni.

Ce spune Oana Zăvoranu despre căsnicia cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu a încercat să nu acorde o mare atenție speculațiilor legate de căsnicia sa, însă acum nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Vedeta și-a dorit să lămurească lucrurile și a dezvăluit că relația pe care o are cu soțul său este un foarte puternică, motiv pentru nu care s-ar pune niciodată problema de un divorț.

Focoasa brunetă a povestit despre căsnicia sa pe contul oficial de Instagram, chiar prin intermediul unei imagini cu ea. Descrierea pe care a folosit-o la postare nu a putut să treacă neobservată și a întors toate privirile internauților.

"Ma obosește sincer să fac această precizare, dar pentru că de mai bine de trei săptămâni o parte a presei nu mai contenește cu fake news-urile cu privire la "despărțirea și/sau divorțul de soțul meu Alex" , am să o fac 😤 NOI SUNTEM MAI BINE CA NICIODATĂ, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de Clinica noastră care este COPILUL NOSTRU IUBIT ❤️🙏❤️

Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecarei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care mulțumim lui Dumnezeu sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste, realizăm cât de norocoși suntem că avem împreună o familie mica, dar unită, puțini oameni lângă noi, dar buni și loiali, o căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot 🙏", a dezvăluit Oana Zăvoranu, vizibil hotărâtă.

"Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte.", a mai adăugat ea la final.

Postarea Oanei Zăvoranu a strâns mai bine de 15 mii de aprecieri și o mulțime de reacții pozitive din partea urmăritorilor săi. Prietenii virtuali au ținut neapărat să o felicite pentru caracterul său puternic și căsnica de lungă durată.

