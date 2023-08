Cât costă un preparat în restaurantul din Constanța deținut de tatăl lui Ruby. Bărbatul a participat în trecut la Chefi la cuțite

Cântăreața vorbește rar despre tatăl ei, motiv pentru care puțini știu că bărbatul deține un restaurant la malul mării, în Constanța. Iată cât costă o porție de papanașii casei ori un pahar cu bere la terasa acestuia din Ovidiu!

Pe Ruby o știe o țară întreagă, fiind una dintre cele mai cunoscute cântărețe autohtone. Cu toate acestea, vedeta a evitat să vorbească frecvent despre familia ei, ea fiind crescută de bunica sa.

Însă, nici tatăl lui Ruby nu este străin de lumina reflectoarelor, Manuel Grigore participând la emisiunea Chefi la cuțite, în sezonul 9. Iată cât costă o porție de papanași de casă la el în restaurant!

Cât costă un preparat în restaurantul unde lucrează tatăl lui Ruby

Ruby este foarte mândră de tatăl ei, iar ori de câte ori ajunge prin Constanța vizitează și restaurantul tatălui ei și le spune și oamenilor ce bunătăți pot mânca acolo.

Din imaginile publicate pe pagina de Facebook a restaurantului observăm că majoritatea preparatelor sunt gătite pe bază de carne la grătar, burgerii fiind specialitatea casei.

„Suntem la tati la burgherie. Ia uitați ce le frige acolo! Cel mai spectaculos burger este făcut chiar de tatăl meu.”, spunea Ruby, la un moment dat, pe pagina personală de Instagram, citată de Cancan.

Iar pentru cei care se gândesc să calce pragul restaurantului, prețurile par a fi pentru toate buzunarele, mai ales că vorbim despre niște farfurii care te fac să salivezi doar când le privești. În plus, nici băuturile pe bază de bere nu lipsesc, iar prețul acestora pornește de la 9 lei și ajunge până la 15 lei, potrivit sursei citate mai sus.

Tatăl lui Ruby a participat în trecut la Chefi la cuțite

Manuel Grigore a venit la Chefi la cuțite în anul 2021, cu speranța că va lua cele trei cuțite de la jurați. În timp ce a pregătit totul cu multă grijă, tatăl lui Ruby a făcut și câteva dezvăluiri despre viața sa:

„Am o cârciumă în Centrul vechi, în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri. Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica acasă.

Am lucrat de la 16 ani în vechiul IPL, adică Întreprinderea de prelucrare a lemnului, unde lucra și maică-mea. Doar că era adevărat ce a crezut ea. Nu eram așa bun de școală, dar eram de muncă perfect. Funcționam ceas. Faptul că eram șef de tură mă obliga să pregătesc materiale pentru fetele care lucrau, să bage la strungurile automate și o clipă de neatenție te costa. De altfel, pe mine m-a costat. Mi-a scăpat mâna în cuțit. Nici nu mi-am dat seama că le-am tăiat. Dar nu am avut vreo traumă din cauza asta. Nu am avut chestia să ascund mâna sau să mi se pară că sunt diferit față de alții. Poate că tocmai de aia am trăit bine cu mine însumi și am avut și succes în tot ce am făcut.

Tot la 16 ani am cunoscut-o pe soția mea, la 16 ani jumătate a rămas însărcinată cu Ruby. Am devenit tată la 18 ani. Cu Claudia mă mândresc în suflet. Nu îmi place să spun că sunt tatăl Claudiei (alias Ruby), pentru că pare că profit de fata mea. Cu mama Claudiei am stat până la 36 de ani. Mi-a dat prea multă libertate. Nu exista ea, existam doar eu. Am fost puțin golan, dar am iubit-o. Acum sunt recăsătorit.”, povestea bărbatul la Chefi la cuțite.

