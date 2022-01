Cât de bine arată soția actorului Mark Wahlberg la 43 de ani. Amândoi au fost surprinși la plajă

Mark Wahlberg și soția sa, Rhea Durham, și-au arătat corpurile prfecte, pe plajă, în timp ce se bucurau de razele soarelui în Barbados, luni, 3 ianuarie 2022.

Mark Wahlberg și soția sa, Rhea Durham, imagini de senzație pe plajă. Cât de bine arată cei doi

Rhea Durham, modelul în vârstă de 43 de ani s-a bucurat de soarele de iarnă într-un costum de baie negru destul de sexi, cu bretele subțiri, în timp ce actorul, în vârstă de 50 de ani, a optat pentru pantaloni scurți de baie albaștri, care s-au mulat pe trupul său, la ieșirea din apă. Mark și Rhea au celebrat începerea noului an în Caraibe, vineri, la hotelul Sandy Lane, împreună cu cei patru copii ai lor Ella, 18 ani, Michael, 15 ani, Brendan, 13 ani și Grace, 11 ani, porivit dailymail.co.uk.

Mark și-a arătat fizicul tonifiat în timp ce se plimba de-a lungul țărmului, pe când Rhea, soția acestuia, s-a protejat de razele soarelui purtând ochelari de soare negri, eleganti, în formă de ochi de pisică.

Părul ei brunet a arătat superb pe plajă, chiar și după ce a înotat în ocean alături de celebrul soț, Mark. Cei doi sunt împreună de 21 de ani și s-au căsătorit în urmă cu 12 ani. Au întemeiat o familie înainte de a se căsători în 2009.

Într-un interviu din 2018, celebrul actor de la Hollywood a declarat: „Îi datorez multe soției mele. Ea m-a ajutat să devin bărbatul care sunt și a creat o viață frumoasă pentru mine și copiii noștri. Știam, de asemenea, că ea mă iubește pentru ceea ce sunt și că era cineva în care puteam avea încredere. Până nu am cunoscut-o, nu eram pregătit să am o familie”, a spus el pentru The Sun.

Vacanța de lux a părut în egală măsură distractivă și relaxantă și au reușit să prelungească relaxarea chiar și după ce au intrat în Anul Nou, semn că se bucură la maximum de timpul pe care-l petrec împreună.

Mark Wahlberg își îngrijește intens corpul

Este cunoscut faptul că Mark Wahlberg se antrena zilnic și avea un program dur, care începea în jurul orei cinci dimineață. Aceasta includea antrenamente fizice, criosaună, golf și mese cu alimente sănătoase. Zilele sale se terminau la 19:30, când deja dormea.

Dar deși este pasionat de un stil de viață sănătos, Mark Wahlberg nu se ferește să recurgă la transformăril fizice drastice.

Acestea i-au adus sume uriașe în conturi și numai anul trecut averea actorului era estimată la 225 de milioane de dolari. Pe lângă banii din actorie și publicitate, Mark Wahlberg deține și un lanț de restaurante de tip fast-food în Statele Unite ale Americii.

