Cât de drăguță e fiica chef-ului Nicolai Tand! „Sunt tatăl acestei domnișoare de 10 ani”

Nicolai Tand a participat la competiția Titani la cuțite și a jurizat de mai multe ori farfuriile chef-ilor Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea, la lupta pentru amulete.

Citește și: Chef Cătălin Scãrlãtescu, marele câştigãtor al ediţiei speciale Chefi la cuţite- Titani la cuţite.

Pe lângă postura de bucătar, Nicolai Tand este și tatăl a doi copii: Ilona și Iancu, despre care spune că-I va îndemna să îmbrățișeze ce carieră își doresc, nu să-i calce pe urme neapărat.

„Să facă în viaţă ce vor ei. Dacă o să le placă, da, dacă nu, până la urmă pot să-i oblig? Eu vreau să le ofer o educaţie bună. Dacă vor avea asta, vor alege ei ce e mai bine pentru ei în viaţă”, a declarant Nicolai Tand în urmă cu câțiva ani, pentru OK! TV Online.

Deși este din Maramureș, Nicolai Tand s-a format ca bucătar în Franța și a devenit celebru în România, prin talentul său culinar desăvârșit.

Povestea de viață a lui Nicolai Tand. Unde a învățat arta bucătăriei

Nicolai Tand a povestit că a început de jos în Franța, a ajuns în cele din urmă la restaurant și a învățat să gătească franțuzește.

„Am dormit în case abandonate, am făcut orice, de la vândut ziare, la spălat vase și lucrat pe ambulanță. Am ajuns apoi într-un restaurant, locul în care mi-am dat seama că a fi ospătar e chiar o meserie. Am pornit de la spălatul vaselor și am fost pe rând, piccolo, ospătar, manager de restaurant, director și director general. Mi-am dorit să cresc și mereu când am făcut un lucru, mi-a plăcut să-l fac bine. Așa fac și acum”, a spus Nicolai Tand în blogul său.

Nicolai Tand a descoperit că bucătăria înseamnă creație și s-a îndrăgostit de meseria de bucătar.

CItește și: Drobul fine dining a fost marea surpriză de la Titani la cuțite! Ce ingrediente au folosit bucătarii

Iubesc oamenii. Iubesc să îi cunosc, să le ascult poveștile și să le spun povești. Asta m-a ajutat să întru în bucătărie prima dată, deși pasiunea pentru gătit o am încă de pe vremea în care mama mă lasă de pază la oală cu fasole de pe foc. Am învățat de la colegii mei bucătari cum să gătesc franțuzește, chiar dacă eu le pregăteam acasă fasole bătută și sarmale, un deliciu pe care-l mâncau cu nesaț de fiecare dată. De asta cred că mi-a și plăcut Franța atât de mult. Oamenii se respectă și respectă mâncarea, iar a fi bucătar e o meserie făină, e creație.

Îmi place să mănânc, să fac mâncare, îmi place să degust, să descopăr arome. Când am ajuns pe ultima treaptă pe care puteam urcă în Franța, m-am intorsc acasă, locul în care mi s-a părut că o pot lua de la zero și pot valorifica cel mai bine ce am învățat în perioada mea franceză.

Astăzi, timpul mi se împarte între cele mai speciale persoane din viață mea, Ilona, fetiță mea, Iancu, băiețelul meu și Monica soția mea, bucătărie și restaurant. spunea Nicoloai Tand în blogul său, nicolaitand.ro.