Cât de frumoasă este Elena, sora Ioanei Ginghină. Cele două surori seamănă foarte bine

Ioana Ginghină este o actriță extrem de îndrăgită și apreciată de telespectatori. Aceasta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală și încearcă să o țină cât mai departe de ochii curioșilor, însă nu ezită să împărtășească cu prietenii din mediul online cele mai frumoase momente alături de familia ei.

Actrița și-a obișnuit urmăritorii cu postările sale, însă recent a lăsat e toată lumea cu gura căscată când a publicat o imagine cu sora ei. Deși este cunoscută de o țară întreagă, foarte puțini știu că aceasta are o soră atât de frumoasă.

Cum arată Elena, sora Ioanei Ginghină

Ioana Ginghină a petrecut timp prețios cu de cele mai importante persoane din viața ei, sora și nepoțica. Aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a imortalizat momentul pentru a-și aminti cu drag de el.

Actrița din Adela a publicat imaginea cu Elena pe contul său de Instagram, iar aceasta nu a putut să treacă neobservată. Se pare că cele două seamănă foarte bine și se mândresc cu superbele trăsături ale feței.

Deși una are părul drept și cealaltă creț, ochii și zâmbetul sunt elementele care le dau de gol. Un lucru este evident, acestea au o legătură specială și încearcă să se vadă ori de câte ori au ocazia. .

"Am un motiv pentru care azi nu v-am răspuns la mesaje. Au venit Elena și Ioana, sora și nepoata mea de la Sibiu. ❤️ Așa ca toată ziua am fost cu fetele prin oraș, iar acum ne-am retras pe terasă la un pahar de vin. Vă dorim o seară frumoasă! 🥂", a fost mesajul pe care l-a folosit Ioana Ginghină la descrierea pozei.

Prietenii virtuali au rămas surprinși de frumusețea celor două, iar postarea a strâns mai bine de 2 mii de aprecieri. Nici reacțiile pozitive nu au întârziat să apară.

"Numai fete frumoase pe aici🤗😘", "Ești minunată! Zâmbești frumos❤️", "Sunteți foarte frumoase! ❤️" sau "Doamne, cât seamănă cu o actrița turcoaică ❤️", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a luat pe toată lumea prin surprindere cu o veste de-a dreptul spectaculoasă. Actrița iubește din nou, după despărțirea de Alexandru Papadopol. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, bărbatul care îi va deveni soț în luna septembrie a anului 2021.

”Sincer îţi zic că am mai trecut o dată prin asta. Cu Alexandru n-am vrut nuntă neapărat, pentru că eu mai avusesem parte de aşa ceva, dar, cum el nu mai fusese însurat, am făcut-o. Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur. Poate prin septembrie o să facem nunta... Dar deocamdată ne facem planuri de vacanţă. Mergem în Spania, apoi în Grecia”, a spus Ioana Ginghină pentru Ok Magazine.

