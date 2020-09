Cât de frumoși sunt copiii actriței Catherine Zeta-Jones cu Michael Douglas. Carys atrage toate privirile, la 17 ani! Foto

Catherine Zeta-Jones şi-a început cariera în teatru, la Londra. Primul rol important în film l-a avut în adaptarea TV „The Darling Buds of May”. A jucat, între altele, în „The Mask of Zorro”, „High Fidelity”, America's Sweethearts”, „Chicago”, „The Terminal”, „Ocean's 12” şi „Feud”. Ea a câştigat şi un premiu Tony pentru primul ei rol pe Broadway, în „A Little Night Music”, de Stephen Sondheim. În 2010, a fost decorată de Palatul Buckingham.

În noiembrie 2018, Michael Douglas a sărbătorit 50 de ani de carieră şi a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, amplasată alături de cea a tatălui lui, Kirk Douglas.

Născut pe 25 septembrie 1944, Michael Douglas a fost premiat cu două trofee Oscar. Prima distincţie a primit-o în calitate de producător al lungmetrajului „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo's Nest” (1975), premiat pentru „cel mai bun film”, iar cea de-a doua, pentru rolul principal din „Wall Street” (1987). În plus, el a produs numeroase filme independente. Din palmaresul lui mai fac parte trei Globuri de Aur, între care trofeul Cecil B. DeMille Award, primit în 2004, un Primetime Emmy, două trofee César şi unul David di Donatello. A primit premii onorifice la Karlovy Vary, San Sebastián şi din partea American Film Institute.