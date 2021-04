Cătălin Botezatu a avut Coronavirus! Ce spune despre starea sa de sănătate și prin ce a trecut

Cătălin Botezatu a dezvăluit faptul că a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19, iar vestea l-a speriat cumplit pentru că se află în categoria persoanelor cu risc ridicat. Acesta a menționat că nu a contactat o formă foarte gravă a virusului și că nu a avut foarte mult simptome.

Ce spune Cătălin Botezatu despre starea sa de sănătate

Celebrul creator de modă a povestit că a trecut prin momente destul de complicate atunci când a aflat că este infectat cu Coronavirus, pentru că în urmă cu un an a suferit de cancer și a avut parte de o operație dificilă.

"Dacă atunci a fost greu, încet, încet mi-am revenit, cu mult optimism și cu multă încredere în Dumnezeu. Apoi a venit pandemia, iar din păcate mi-a fost puțin frică, pentru că fac parte din categoria cu risc ridicat. Mă tot gândeam că nu știu cum o să fie, dacă o să fac. Am făcut, dar pentru că a fost o formă simplă și mulțumesc lui Dumnezeu, am stat acasă izolat și a trecut de parcă nu ar fi fost nimic.", a mărturisit Cătălin Botezau într-un interviu pentru Antena 3.

"Toată situația asa a fost anul trecut, iar acum mă simt bine și mi-am început imediat activitatea. Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.

Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață", a mai spus el despre starea sa de sănătate, conform sursei citate.

Ce iubite a avut Cătălin Botezatu până la 54 de ani

Designerul de modă se numără printre cei mai râvniți și apreciați bărbați de la noi din țară. Deși nu vorbește prea despre despre viața sa personală, Cătălin Botezatu a declarat că este foarte selectiv în ceea ce privește femeile din viața sa.

"N-o să fiu ipocrit, toate viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când", a dezvăluit acesta pentru Antena Stars.

La vârsta de 54 de ani, Cătălin Botezatu se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu o viață amoroasă destul de activă. Printre femeile pe care le-a iubit celebrul designer se numără Dana Opșitaru, Bianca Brad, Tania Budi, Vanda Vlasov și Bianca Drăgușanu.