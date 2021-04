Ion Țiriac, infectat cu SARS-CoV-2. Cum s-a îmbolnăvit și cum se simte după ce s-a vindecat de COVID-19

”Am avut boala. Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt. Aproape nu știam că o am. La vârsta aia tânără pe care o am, la 82 de ani, n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât în alt fel. Mi-am dat seama la un test de rutină. Am fost în Statele Unite, de acolo am luat-o, de la fiica mea care a luat-o de la universitate.

Am scăpat toți cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă. Mi se spune că cel puțin 6-8 luni nu aș avea niciun fel de problemă. În orice loc public umblu numai cu mască.”, a spus Ion Țiriac.

Întrebat ce vaccin i-a fost administrat, omul de afaceri a răspuns: ”L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci dacă ai puţină minte în cap”.

Cum l-a afectat pandemia pe Ion Țiriac

Chiar dacă boala COVID nu a lăsat urmări, Ion Țiriac a fost afectat pe plan financiar de pandemia de coronavirus.

„Eu personal am pierdut foarte mulți bani, în special cu turneul de tenis de la Madrid, pe care anul trecut nu l-am jucat… și care turneu trebuie să-l joc în mai, acum. E undeva la 40 de milioane de euro. În rest, un paradox: anul trecut, în România s-au vândut mai multe mașini ca în 2019. Lumea poate că nu mai poate să călătorească cu avionul și își ia mașină”, a afirmat el în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 1, care poate fi urmărit în întregime AICI.

Ce avere are Ion Țiriac

Fostul mare jucător de tenis Ion Țiriac este al doilea în topul celor mai bogați români. Averea lui este clădită în domeniile auto, imobiliar, sportiv și energetic, și se situează în jurul valorii de 2 miliarde de euro, scrie GSP.

”Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, a spus Ion Țiriac în cadrul unui dialog cu Ovidiu Ioanițoaia.