Cătălin Botezatu a răbufnit după ce internauții i-au atras atenția cu privire la orientarea sa sexuală: „Fetița cu unghii negre”

Cătălin Botezatu a răbufnit după ce mai mulți internauți au comentat despre alegerile pe care le face creatorul în viața de zi cu zi. Ce i-a determinat pe oameni să îl critice atât de tare și ce reacția acidă a avut designerul.

Recent, creatorul de modă a postat o serie de fotografii pe pagina sa de Instagram, acolo unde internauții au fost suprinși să vadă câteva detalii la care nu se așteptau până acum.

Cătălin Botezatu nu i-a lăsat pe internauți să comenteze despre ce au văzut fără să le dea câte o replică prin care să le răspundă răutăților.

Iată ce au văzut internauții în fotografiile lui Cătălin și ce i-a determinat să vorbească despe orientarea sa sexuală.

Citește și: În ce relații a rămas Laura Giurcanu cu designerul Cătălin Botezatu. El a sprijinit-o la începutul carierei

Cătălin Botezatu a răbufnit din cauza observațiilor internauților

La începutul lunii, plecat în vacanță, designerul de modă a postat pe pagina sa de Instagram o serie de fotografii superbe, însă imaginile uimitoare i-au surprins pe mulți internauți din alt motiv.

Cătălin Botezatu a purtat ținute la care nu a fost nevoit să adauge și încălțăminte datorită locului minunat în care se afla la momentul fotografiilor. Faptul că designerul și-a lăsat pedichiura la vedere a reprezentat un adevărat șoc pentru oameni atunci când au văzut că bărbatul poartă ojă neagră pe unghii.

Atât femei, cât și bărbați au scris comentarii răutăcioase prin care au făcut aluzie la orientarea sa sexuală.

Iată câteva exemple:

„Fetița cu unghii negre.” „Nu cu negru, cu roz.. e mai pe pozitiv așa”, „nu zic nimic de unghii, poți să-ți faci și mărire de sâni- e dreptul tău”.

„cât de des le dați? Cine vă dă? Ce ojă folosiți? Pe când cu puțin ruj? Un rimel?! De ce nu?”

„Poate să-mi explice și mie cineva, care e faza cu pedichiura respectivă? Nu de alta, dar e cam scarry, ca să nu zic altcumva. Mai ales când vine la pachet cu un Nume ș'un Renume ca al d'lui”

La comentariul de mai sus, Cătălin a ținut să ofere un răspuns civilizat totuși, înainte de a răbufni la următorul:

„Salut! Este un trend fashion! Apoi de când lumea este un trend gotic sau rock! Fffff multe vedete rock și nu numai, au astfel de pedichiură! Cu un singur click poți afla cum, de ce, cine are această culoare la pedichiură! Nu are nicio legatură nici cu sexualitatea și nici nu e scarry! O seară frumoasă!”

Citește și: Hello Chef sezon 6, 11 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Cătălin Botezatu au pregătit Găluști cu prune

Cu toate acestea, comentariile răutăcioase nu au început să apară, o altă internaută întrebându-l:

„De ce vă afișați cu femei, dacă sunteți g*y? Nu vă cunosc personal și nici nu-mi doresc, dar antipatia și sarcasmul dumneavoastră îmi provoacă greață”

În aces moment, Cătălin Botezatu nu s-a mai abținut din comentarii și i-a dat o replică acidei internautei foarte indiscrete:

„Nu mă cunoașteți personal! Interesant, însă, este faptul că puteți spune astfel de elucubrații ! De ce oare își dorește cineva (un anonim) să îmi canceleze tot trecutul meu amoros cu muuulte relații cu femei celebre. frumoase și multe circumvoluțiuni? Am doi copii! Nu mai aberați! Nimeni până acum nu mi-a spus că sunt antipatic! Sunt un om normal ca și dumneavoastră doar că afacerile pe care le am m-au ridicat pe un piedestal, pe care nici nu-mi place uneori să stau. Știți câte sacrificii am făcut? Știți că muncesc de 35 de ani neîncetat? Nu fiți invidioasă pe femeile din jurul meu. Chiar și tu ești femeie… Gândește înainte de a emite astfel de ipoteze retardate”, a fost răspunsul creatorului de modă.

Iată imaginile atât de controversate:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Hello Chef sezon 6, 11 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Cătălin Botezatu au pregătit Găluști cu prune