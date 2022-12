Cătălin Cazacu, emoționat și în pragul lacrimilor, în direct la tv: „Îmi pare rău că s-a ajuns aici în relația noastră”

Potrivit Spynews.ro, Cătălin Cazacu ar fi început să plângă la tv, în direct, în emisiunea pe care o moderează alături de Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț la Antena Star, din cauza faptului că telefonul său s-a stricat. Însă întrebările pe care colegii săi de platou au fost cu dublu înțeles.

Motivul pentru care Cătălin Cazacu a început să plângă la tv, în direct. Ce a transmis

Iată că, ar putea fi vorba și despre posibilitatea ca relația dintre el și Ramona Olaru să nu mai funcționeze atât de bine, precum se știa. Ce a ținut să spună Cătălin Cazacu despre telefonul său:

"Nu mă deranjează că în lacrimi sunt, asta am spus, nu mă deranjează "marele crai", dar de Dorobanți, nu am fost niciodată în Dorobanți. Eu de când m-am mutat în București nu am prins Decebal și nici Dorobanți.", a declarat Catalin Cazacu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț i-au pus mai multe întrebări, iar unele dintre ele par să fi fost despre Ramona Olaru, nicidecum despre telefonul său mobil, însă nu au confirmat acest aspect.

"Îmi pare rău că s-a ajuns aici în relația noastră, dar dacă nu făcea ce a făcut nu se ajungea aici. Vreau să îi reproșez că a plecat și nu a anunțat. Nu știu motivul, în sufletul meu sunt terminat.", a mai spus preezentatorul de la Antena Stars, în emisiune.

Ce a spus Ramona Olaru despre relația cu Cătălin Cazacu

„Nu pot în acest moment să fac o declarație exact despre ce se întâmplă între noi. Pot spune doar că suntem oameni și nu toate lucrurile între noi sunt roz tot timpul. Trebuie să fim mai buni, eu sunt foarte bună și mă bucur de sărbători. Sunt preferatele mele din an și chiar mă ocup să îmi organizez lucrurile așa cum ar trebuie și chiar o să plec în vacanță, la cald. Momentan sunt doar cu prietenii mei, dar vedem ce se mai întâmplă pe parcurs”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars.

Ce mai spus aceasta:

„Nu ne-am mai certat. De data aceasta, nu ne-am mai certat. În general, primești de la viață ce ai nevoie, nu ce îți dorești. Nu putem spune că a greșit cineva cu ceva, doar că uneori lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. Cine a zis că nu ne iubim? Cine a zis că nu îl iubesc? Eu îl iubesc pe Cătălin, dar uneori lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. Uneori da, se pot separa, dar uneori, pentru a înțelege unele lucruri și uneori pentru a-și da seama că nu sunt făcuți unul pentru celălalt sau poate ca să își dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt”, a mai spus asistenta Tv.

