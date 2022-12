Cum se înțelege Ramona Olaru cu viitoarea soacră. Cătălin Cazacu „dă vina” pe mama lui pentru relația dintre ei

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează un cuplu de mai bine de un an, iar în vara aceasta motocilcistul și-a luat inima în dinți și a cerut în căsătorie pe frumoasa prezentatoare TV. Cu toate că relația lor nu e lipsită de discuții în contradictoriu, așa cum chiar ei au dezvăluit în mai multe rânduri, cei doi îndrăgostiți sunt pregătit pentru pasul cel mare.

Într-un interviu recent, acordat pentru Playtech.ro, frumoasa vedetă a vorbit despre relația pe care o are cu mama logodicului său. Ea a dezvăluit că și-a cunoscut viitoarea soarcă încă din primele luni de relație cu Cătălin Cazacu și chiar glumesc pe tema aceasta.

Potrivit declarațiilor ei, se pare că cele două au o relație foarte bună, lucru care chiar îi dă bătăi de cap motociclistului. De asemenea, a oferit mai multe detalii despre influnța viitoarei soacre asupra vieții lor de cuplu.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul', a mărturisit prezentatoarea TV, în exclusivitate, pentru sursa citată.

De asemenea, vorbind despre același subiect, într-o emisiune TV, și Cătălin a dezvăluit: „Mama m-a întrebat înainte să fiu cu Ramona de ce nu m-am casatorit cu ea. Parțial, o învinuiesc pe mama mea de „dezastrul ăsta”, a spus el la acel moment.

Cătălin Cazacu, declarație de dragoste emoționantă pentru Ramona Olaru

În interviul acordat pentru sursa citată, cei doi îndrăgostiți au vorbit și despre cine conduce în relația lor. În acest context, motociclistul a ținut să specifice că „este sub papauc” și i-a făcut p declarație de dragoste înduioșătoare logodnicei sale.

„Să nu avem discuții, că eu am tot auzit asta că eu sunt sub papuc, vreau să elimin orice dubiu: Da, sunt sub papuc! Deci ca să nu mai aud asta: uite ce face cu el, îl ține…hai, domne, terminați cu prostiile astea! Eu măcar recunosc!”, a spus Cătălin Cazacu

„În sfârșit! Dar nu ești sub papuc! Nu ești, mergem în aceeași direcție, nu e nimeni dedesubt!”, a adăugat și ea.

„Da, așa se cheamă mai nou! Nu sunt sub papuc, mergem doar în aceeași direcție. Eu nu știu în ce direcție o iau și ea mă mai ghidează. Îți mulțumesc! Ești un fel de waze al vieții mele!” a completat bărbatul.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu se cunosc dinainte de a forma un cuplu și erau prieteni buni. Cei doi s-au hotărât să își ducă relația la următorul nivel în urmă cu mai mult de un an, iar în vara aceasta el și-a făcut curaj să îi ceară mână. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru intim, în timp ce se aflau în vacanță, alături de câțiva prieteni.

