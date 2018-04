Cătălin Scărlătescu, la un pas de moarte! A povestit totul în direct: ”Nu știu ce am pățit că am delirat, am căzut!”

Cătălin Scărlătescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite”, a povestit că a trecut prin momente cumplite în urmă cu ceva timp, când a mâncat la restaurant din Vietnam

"Era să mor la un hotel de cinci stele din Vietnam, mega tare. Am mâncat o jumătate de burger, am găsit un vierme, în carne. Un vierme cu trei ouă. Era să rămâneţi fără Scărlătescu. Nu ştiu ce am păţit că am delirat, am căzut, m-a luat cu frisoane", a spus Cătălin Scarlatescu, conform Antena Stars.