Câte case are Puya. Ce s-a întâmplat cu locuința lui de la Cernica: „Eu sunt mai cu tradiția”

Puya se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din România, însă puțini știu că aceștia are o nouă pasiune. Cântărețul a cumpărat mai multe case pe care le renovează într-un stil tradițional. Iată ce s-a întâmplat cu locuința lui de la Cernica, unde a stat o perioadă cu familia lui.

Dragoș Gărdescu, cunoscut pe numele de Puya, a vorbit în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube despre casele pe care le-a achiziționat în ultimul timp. Se pare că artistul are o nouă pasiune la care puțini s-ar fi gândit.

Pentru că este celebru în industria muzicală, cântărețul a strâns sume impresionante de bani de-a lungul anilor. Mai mult, acesta și-a dorit să-i investească în lucrurile care îi aduc fericire. Așadar, Puya s-a apucat să cumpere case și să le renoveze într-un stil tradițional.

Conform declarațiilor sale din mediul online, artistul pune accent pe tradiția românească pe care mulți au uitat-o odată cu trecerea anilor. De asemenea, fostului concurent de la America Express îi face plăcere să lucreze într-un astfel de domeniu.

Ce a făcut Puya cu casa lui din Cernica

Cântărețul și-a făcut o casă senzațională la Cernica, unde a stat o perioadă cu familia lui, ca mai apoi să o vândă. Puya și-a dorit altceva, motiv pentru care și-a construit o vilă în București, în Sălăjan.

În plus, fostul concurent de la America Express a făcut și alte achiziții în Fundulea, lângă București, dar și la Hunedoara.

„Mi-a cam dat cu construcții… Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep”, a povestit artistul.

M-am mai dus, recent, și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case de semi-părăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut, undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla că nu mai găsești așa ceva. Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos.Vreau să păstrez autenticitatea aia, de la țară”, a declarat cântărețul în podcastul lui Mihai Morar.

Ce proiect are Puya la Fundulea

Puya a povestit și despre proiectul pe care îl are la Fundulea: „Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar, deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2500 metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Eu nu lucrez așa ca Dorian, industrial. Eu sunt mai cu tradiția. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în week-enduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo!”

