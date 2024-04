Câți bani a încasat Tzanca Uraganu la priveghiul lui Costel Corduneanu. Familia interlopului îl chemase și pe Florin Salam

Liderul interlopilor din Iași a avut parte de un priveghi de lux, unde au fost prezenți mai mulți artiști din lumea manelelor! Iată ce suma a primit Tzanca Uraganu pentru a cânta la capul lui Costel Corduneanu!

În cursul zilei de vineri, 19 aprilie 2024, regretatul Costel Corduneanu a fost condus pe ultimul drum, iar familia bărbatului a organizat un eveniment funerar de lux în adevăratul sens al cuvântului.

Unul dintre cei mai apreciați artiști care au cântat pentru liderul lumii interlope din Iași este Tzanca Uraganu care nu a încasat deloc o sumă mică.

Iată câți bani a primit Tzanca Uraganu de la familia lui Costel Corduneanu pentru a cânta la priveghiului bărbatului!

Câți bani a încasat Tzanca Uraganu la priveghiul lui Costel Corduneanu

Liderul lumii interlope din Iași a fost înmormântat vineri în Cimitirul Eternitatea din Iași, după ce și-a pierdut viața din cauza unor probleme de sănătate serioase care i-au adus sfârșitul.

Fostul campion mondial la lupte libere s-a stins din viața la vârsta de doar 54 de ani, pe data de 15 aprilie 2024 în cadrul unui spital din Târgu Mureș, acolo unde a fost internat din cauza unor complicații grave. În ultimele zile din viața sa, Costel Corduneanu ar fi ajuns să cântărească doar 35 de kilograme, potrivit Can Can.

Familia interlopului a organizat un priveghi de lux desfășurat pe parcursul a mai multor zile, iar oamenii care l-au iubit și respectat pe Costel Corduneanu, au avut astfel ocazia de a veni să își ia rămas bun de la el.

Evenimentul funerar a fost unul extrem de fastuos, iar unii dintre cei mai importanți oameni din lumea interlopilor au fost prezenți. De asemenea, printre cei care au onorat cu prezența sa sunt și marii artiști de manele precum: Tzanca Uraganu, Costel Biju, Narcis, Ștefan de la Bărbuleșți și Cristi Nucă. Invitat la priveghi ar fi fost și Florin Salam, dar care nu a reușit să ajungă.

Potrivit informațiilor oferite de Can Can, Tzanca Uraganu ar fi încasat o sumă de bani destul de mare pentru a cânta la capătul lui Costel Corduneanu, zis „Stâpânul Moldovei”.

Artistul de manele ar fi primit cel puțin 10 000 de euro pentru că a cântat fără oprire în jurul celor care au venit să îl vadă pe liderul interlopilor pentru ultima oară.

Florin Salam nu a fost prezent la priveghiul lui Costel Corduneanu

Marele artist a fost unul dintre marii absenți din cadrul acestui eveniment, însă a ținut să explice în mediul online de ce nu a putut ajunge.

„Eu nu am telefoane, eu le am la Poliţie de vreo lună din cauza unor situaţii pe care le-am avut pe cap. Totul se va rezolva. Multă lume de la înmormântare dau sfaturi şi vorbesc în dezavantajul meu. Nu am teamă de nimeni. Vorbesc despre familia Corduneanu cu respect. Îmi cer scuze că nu am putut și poate nu o să ajung nici mâine, pentru că am nunţile, 3-4 pe zi, ştiţi că au fost probleme cu cei care au semnat.

Am fost la poliţie, nu mai am cum să încurc nicio nuntă, nu-mi mai doresc să supăr pe nimeni și să am probleme. Înţelegeţi-mă vă rog, fraţii mei. Sunt la durerea voastră, vă iubesc, vă respect, Dumnezeu să-l ierte pe Costel Corduneanu. El ne-a ajutat, spun sărut mana şi în momentul ăsta. Sunt emoţionat şi agitat. Sunt unele persoane care spun că eu nu vreau să vin. Nu e adevărat, sunt numai pe drumuri. Mi-am luat familia cu mine că nu am timp să stau cu ei la masă.

Am respect de familia asta, nu va mai luaţi după cei care spun că nu vreau să vin. Nu am cum să nu mă duc la nunţi, dar e la Iaşi. Dacă era în București, poate puteam să fug, jumătate de oră. Dar nu am cum să mai încurc nicio nuntă. Îmi pare rău de durerea voastră”, a transmis Florin Salam.

