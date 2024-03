Câți bani a plătit Oana Zăvoranu ca despăgubire în urma proceselor care i-au fost intentate. A fost dată în judecată de vedete

Oana Zăvoranu a vorbit despre procesele pe care le are intentate pe numele ei din partea mai multor vedete care s-au simțit lezate din cauza lucrurilor pe care ea le-a spus în mediul online, în emisiunea sa de pe Youtube.

Oana Zăvoranu a vorbit despre procesele pe care le are intentate de anumite vedete cărora nu le-a dat numele, din cauza emisiunii sale online pe care a ținut-o pe Youtube, unde a vorbit cu lejeritate despre ele.

Oana Zăvoranu, despre banii pe care i-a dat ca despăgubire în procesele cu vedetele pe care le-a criticat

Oana Zăvoranu a vorbit despre procesele pe care anumite vedete i le-au intentat din cauza emisiunii de pe Youtube pe care a făcut-o până în anul 2021, emisiune online în care a criticat anumite vedete. Iată ce declarații a făcut aceasta:

„M-au dat în judecată. S-au trezit și nu și-au mai amintit trecutul. Lumea folosește foarte mult în ziua de azi cuvântul „asumat'. Dacă ești asumat ia de la început tot ce ai făcut. Nu te apuca să te duci să spui că ești lezată.

Mi-au făcut cele 5 dive „apocaliptice', s-au simțit lezate, 40 sau 45 de procese. Nici acum nu s-au terminat. Le-am devoalat lucruri din trecutul lor, nu le-am inventat eu. Pentru chestiile astea ele mi-au cerut 10 miliarde de fiecare. Apoi au rămas la 2 miliarde, apoi la un miliar.

Mi-au făcut și plângere penală la un moment dat. Am râs. Am dat despăgubire vreo 250 de milioane și a trebuit să și plătesc vreo 30 de milioane ca să dau într-un ziar în care să dezmint toate nenorocirile astea. O vedetă mi-a zis că m-am luat de fetița ei. Niciodată nu m-am luat de un copil, eu doar de ele am zis', a spus vedeta potrivit spynews.ro.

Cu toate acestea, Oana Zăvoranu a anunțat faptul că se va întoarce cu un nou format în online, pe YouTube, însă temele pe care le va aborda vor fi puțin diferite.

„Nu știu dacă zilnic, dar măcar la două zile voi reveni atât pe canalul meu de YouTube, cât și pe Facebook, posibil și pe Instagram, cu opinii pertinente la zi legate de modă, politică, credință, viață, psihologie, trezire spirituală, bani, demnitate, curaj și multe altele.

Văd că toate neavenitele și neaveniții tropăie ca elefanții și muștesc de idei și păreri de ne-am… Fără experiența vieții, fără cunoștințe sau drept de a emite opinii care să îi tulbure sau oripileze pe alții’, a spus Oana Zăvoranu pe Instagram.

Oana Zăvoranu, replici acide la adresa Adelinei Pestrițu în urmă cu patru ani

Oana Zăvoranu declara „război” mai multor persoane publice din România în urmă cu patru ani. Fosta soție a lui Pepe a folosit replici acide și cuvinte grele la adresa unor influenceri. De altfel, Adelina Pestrițu se numără printre cei care au intrat în vizorul brunetei.

Actrița a făcut o serie de postări în mediul online prin care vorbea despre reclamele pe care le fac mai multe vedete la diferite produse. Adelina Pestrițu și Oana Roman au luat imediat atitudine împotriva Oanei Zăvoranu, mergând în instanță. Ambele au câștigat procesul, iar bruneta a fost bună de plată.