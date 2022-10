Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, a împlinit 47 de ani. Cum a fost sărbătorită de cei dragi

Adrian Minune și soția lui, Cati Simionescu, trăiesc de mai bine de 31 de ani o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii minunați: Karmen Simionescu, Adrian Jr. Simionescu și Adriana Simionescu.

Cântărețul este foarte discret în ceea ce privește viața personală și preferă să își țină familia cât mai departe de luminile reflectoarelor. De asemenea, Adrian Minune și soția sa apar foarte rar împreună pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Cea mai recentă apariție a celor doi a fost de ziua lui Cati Simionescu. Partenera artistului a împlinit frumoasa vârstă de 47 de ani și a fost sărbătorită de familia sa într-un local de lux din București.

Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, a fost înconjurată de cele mai importante persoane din viața sa la petrecerea discretă

Cati Simionescu a avut parte de o petrecere grandioasă anului trecut, însă lucrurile nu au stat la fel și anul acesta. Se pare că soția lui Adrian Minune și-a dorit o aniversare cât mai cumpătată alături de familia sa.

Printre cei prezenți la evenimentul discret se numără cele două fiice ale artistului, Carmen și Adriana, dar și alți membrii ai familiei. Un lucru este evident, Cati Simionescu s-a simțit foarte bine în compania oamenilor importanți din viața sa.

În cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, soția lui Adrian Minune a povestit care este motivul pentru care petrecerea aniversară nu a mai fost la fel ca anul trecut.

„Anul trecut am făcut o petrecere mai grandioasă pentru că am avut o problemă de sănătate și am avut mai mulți prieteni care au vrut să fie alături de noi. Anul ăsta am decis să fim doar în familie, ca să ne bucurăm mai mult unul de celălalt.”, a mărturisit Cati Simionescu, de la Antena Stars.

Mai mult decât atât, soția artistului a vorbit un pic și despre partenerul său. Aceasta i-a dezvăluit lui Horațiu că are 31 de ani de căsnicie cu Adrian Minune, iar relația lor este tot mai puternică pe zi ce trece.

„31 de ani de căsnicie cu soțul meu am. Adrian este un tip foarte pretențios pentru că așa l-am obișnuit.”, a mai adăugat Cati Simionescu cu zâmbetul pe buze și mândră de partenerul său.

Tot în cadrul interviului de la ziua soției lui Adrian Minune, Karmen Simionescu a vorbit despre fiica sa. De altfel, artistul a spus că cel mai frumos cadou pe care l-a primit din partea fiicei sale a fost nepoata lui.

Micuța a înduioșat inimile telespectatorilor cu apariția sa adorabilă. Aceasta le-a demonstrat tuturor cât este de inteligentă, spunând alfabetul în limba engleză alături de mama sa.

