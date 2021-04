Karmen Simionescu se mândrește cu o fetiță superbă. Cât a crescut și cum arată acum Rossa

Recent, fiica lui Adrian Minune a postat pe rețelele sociale un vidoclip înduioșător, în care își ține fetița în brațe. Peste 16 mii de fani au apreciat videoclipul în care karmen Simionescu își sărută fetița pe frunte, micuța începând să zâmbească.

La cei aproape doi ani ai săi, micuța Sofia Rossa este o adevărată prințesă, iar mama ei este topită după ea. Karmen Minune a devenit mamă pe 1 august 2019, iar de atunci, fiica lui Adrian Minune efectiv radiază de fericire.

Cât a crescut fiica lui Karmen Simionescu

Fanii s-au declarat încântați de gingășia micuței, dar și de fericirea din priviri a mamei.

„E superbă! Să îți trăiescă!”, „Ce frumoasă e micuța! Așa mamă, așa fiică”, „Frumusețe mică”, „E adorabilă”, „Superbe”, „Două frumuseți”, „Vă ador pe amândouă”, „Copil frumos”, sunt câteva dintre comentariile pe care karmen Simionescu le-a primit în dreptul filmulețului cu fiica ei.

Karmen este într-o relație de lungă durată cu Bogdan Căplescu, care este și tatăl copilului ei. Cei doi duc o viață de film împreună și se bucură de fiecare moment petrecut alături de fiica lor, Sofia Rossa.

Cum s-a lansat Karmen Minune în muzică

Primul single a lui Karmen, „Domino”, a fost lansat în 2015. În anul 2017, Karmen a semnat cu Global Records, prima ei piesă alături de casa de discuri fiind „You Got It”. Piesa a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia și tot în 2017, Karmen a fost nominalizată pentru premiul „Best Pop Artist” din cadrul Elle Style Awards.

Single-ul „Lock My Hips”, lansat pe 16 mai 2018, a marcat prima colaborare a lui Karmen cu un artist internațional, Krishane. Piesa a ajuns pe locul 1 în Airplay 100, cea mai bună clasare a artistei în top.

Karmen Simionescu, mândră că este fata lui Adrian Minune

Karmen Simionescu a povestit că s-a întâlnit de-a lungul timpului cu prejudicățile celor din jur, însă ea consideră că este specială:

„Niciodată nu am fost afectată în adevăratul sens al cuvântului de prejudecățile venite din cauza faptului că sunt fiica lui Adrian Minune, pentru că îmi cunosc valorile. Faptul că sunt de etnie rromă nu mă face să fiu mai prejos decât ceilalți. Consider că sunt specială, la fel cum fiecare om este special pentru ce are el, fiecare om este unic, pentru că fiecare este diferit în felul lui. Bineînțeles că m-am lovit de aceste prejudecăți, munca mea a fost pusă pe spatele tatălui meu, dar asta li se întâmplă multor oameni. Mai mult decat atât, prejudecățile oamenilor m-au ambiționat să scot ce e mai bun din mine, să le arăt oamenilor cine sunt eu cu adevărat și ce pot face eu cu toate imperfecțiunile mele”, a declarat fiica lui Adrian Minune pentru viva.ro.

„Nu mă deranjează faptul că mi se mai spune câteodată Karmen Minune, deoarece port acest nume cu mândrie. Este numele tatălui meu, primit de la străbunica lui, pentru că toți oamenii din jurul lui, când era mic, îi spuneau „copilul minune. Cânta de foarte mic și toată lumea, când îl vedea, îi spunea copilul minune – așa a apărut Adrian Copilul Minune. Karmen Minune pentru mine nu este un nume care să mă deranjeze, însă, cu timpul, cred că am reușit cumva să am o identitate a mea și să devin doar Karmen”, a mai spus artista.