Ce a făcut Andreea Tonciu cu toți banii câștigați în televiziune. Pe ce s-a dus averea brunetei

Andreea Tonciu s-a bucurat de un mare succes în televiziune la începutul carierei sale. Înainte de a ajunge în fața altarului, bruneta apărea des pe micile ecrane ale telespectatorilor. Iată ce s-a întâmplat cu averea pe care a câștigat-o, de-a lungul anilor, din aparițiile sale televizate.

Andreea Tonciu a fost mulți ani în atenția publicului. De când și-a întemeiat o familie, bruneta s-a retras din luminile reflectoarelor. Aceasta s-a dedicat în totalitatea creșterii fiicei sale, petrecând cea mai mare parte a timpului cu micuța ei, Rebecca.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptă cu vedeta s-a făcut remarcată prin felul să carismatic și aspectul fizic. Aceasta s-a bucurat de cariera pe care și-a construit-o în televiziune. Aparițiile sale de pe micile ecrane ale publicului i-au adus bani frumoși în buzunar.

Citește și: Panică acasă la Andreea Tonciu, după ce s-a găsit o grenadă legată de clanța porții. Polițiștii au blocat strada - VIDEO

Adesea, Andreea Tonciu se prezenta în diferite emisiuni, iar telespectatorii o urmărea cu mare plăcere. Deși nu se mai afișează des la televizor, vedeta se mândrește cu o comunitate impresionantă de fani în mediul online.

Pe ce s-au dus banii pe care Andreea Tonciu i-a câștigat din cariera în televiziune

De curând, Andreea Tonciu a dat cărțile pe față și a vorbit despre cum a reușit să își cheltuie toți banii pe care i-a câștigat în televiziune. Fără pic de ezitare, bruneta a declarat că dădea sume mari de bani la ghicitoare și vrăjitoare.

Vedeta a susținut că îi plăcea să i se „citească” viitorul, motiv pentru care scotea mulți bani din buzunar.

„Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi. Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo”, a mărturisit Andreea Tonciu în cadrul unui podcast, potrivit viva.ro care citează cancan.ro.

Care este motivul pentru care Andreea Tonciu nu și-a mai continuat cariera în televiziune, după ce s-a căsătorit

Bruneta a scos la iveală și adevăratul motiv pentru care nu a mai apărut pe micile ecrane ale televizoarelor de când s-a căsătorit. Se pare că soțul ei nu a mai fost de acord cu meseria pe care o avea Andreea Tonciu.

„Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie.

Citește și: De ce Andreea Tonciu și soțul ei nu mai poartă verighete. Ce se întâmplă în relația celor doi: „Poți să divorțezi în secunda 1”

Eu mai ascult manele în casă, iar soțul meu nu este de acord cu asta, că de ce ascult manele în casă cât e copilul, aici intervine tati sau de ce mănâncă dulce, eu o las să mănânce orice. El se duce și îi cumpără de alea bio, mă zăpăcește pe mine de cap, dar pe ea? Și de asta stă mai mult cu mine, pentru că eu îi dau libertatea asta”, a mai adăugat Andreea Tonciu, conform surselor citate mai sus.