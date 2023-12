De ce Andreea Tonciu și soțul ei nu mai poartă verighete. Ce se întâmplă în relația celor doi: „Poți să divorțezi în secunda 1”

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în urmă cu șapte ani și au împreună o fetiță. Însă, vedeta a dezvăluit că ea și soțul ei au renunțat la verighete, dar nu și la dragostea pe care și-o poartă. Iată care e motivul!

Andreea Tonciu s-a retras din showbiz și a devenit femeie de casă, după ce s-a căsătorit cu Daniel Niculescu. Cei doi au o relație frumoasă, iar rodul iubirii lor este Rebecca, fetița de care sunt extrem de mândri.

Recent, vedeta a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a dezvăluit că nici ea și nici soțul ei nu mai poartă, de ceva vreme, verighetele de la nuntă. Iată ce s-a întâmplat!

Motivul pentru care Andreea Tonciu și soțul ei nu mai poartă verigheta: „Zici că suntem necăsătoriți”

Potrivit declarațiilor sale, Andreea Tonciu a renunțat la verighetă, pentru că a luat câteva kilograme în plus și nu a mai dus-o la magazin pentru a o modifica. Ea a adăugat că nici soțului nu îi mai vine verigheta și oricum nici modelul nu o mai încântă.

„Nu este un inel de la soțul meu. Inelul acesta este cumpărat de mama mea, pentru că ea călătorește foarte mult și se duce pe vase de croazieră. Pe fiecare vas de croazieră există magazin cu bijuterii și mamei mele îi plac foarte mult diamantele și mi-a luat acest inel cu diamante, care arată spectaculos și îmi place foarte mult. Tot timpul îl port. Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă? Nu m-am despărțit de Daniel, Doamne ferește!

Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? Mi-a rămas mică, pentru că m-am îngrășat și nu am dus-o la magazin să mi-o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu îmi mai place și nici inelul de logodnă nu îmi mai place. Verigheta am purtat-o câteva luni, până am rămas gravidă. Nici soțului meu nu îi mai vine verigheta. Zici că suntem necăsătoriți.

Iubirea nu stă într-o verighetă sau un act. Poți să trăiești cu un om mult și bine și să n-ai actul de căsătorie. Adică, pentru mine actul ăla de căsătorie nu mi se pare o mare chestie, doar că cheltui niște bani la nuntă. Dacă nu îți convine ceva poți să divorțezi în secunda 1 și ce ai realizat? Că ai stat și atât. Actul ăla pentru mine nu reprezintă nimic. Este acolo în casă pus.”, a declarat Andreea Tonciu în cadrul unei emisiuni online, citată de Viva.

Ce interdicție a primit Andreea Tonciu din partea soțului ei: „Nu mă lasă să am așa ceva”

Andreea Tonciu a dezvăluit că soțul ei este deranjat de faptul că și-a făcut cont pe platforma de divertisment TikTok.

„În ultima perioadă am înnebunit de-a dreptul. Mă cert cu toată familia, pentru că mi-am făcut TikTok. Deci nu se poate așa ceva. Familia Tonciu împreună cu familia Niculescu nu mă lasă să am așa ceva. Tot TikTok-ul este plin cu vocea mea. Eu de ce să nu am așa ceva? Mai fac niște meciuri, îmi place să mă amuz, să țip, și au sărit în capul meu. Dar lăsați-mă, domnule, că fac ce vreau. Când sunt singură acasă fac TikTok, când vine cineva acasă, închid live-ul.”, a declarat Andreea Tonciu, citată de sursa menționată mai sus.