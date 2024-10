Ce a găsit Ramona Olaru pe parbrizul mașinii, la primele ore ale dimineții. Asistenta TV a avut parte de o surpriză neașteptată

Ramona Olaru, cunoscută pentru felul carisma și stilul său inconfundabil, a avut parte de o surpriză neașteptată chiar la primele ore ale dimineții. Aceasta a găsit un mic „cadou” pe parbrizul mașinii din partea unui admirator secret.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru se numără printre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale spectaculoase.

La vârsta de 35 de ani, Ramona Olaru se mândrește cu o carieră de succes în televiziune și cu un trup perfect. Vedeta are mare grijă de aspectul său fizic, motiv pentru care merge des în sala de fitness și are o alimentație echilibrată.

La capitolul dragoste, asistenta TV nu a stat întotdeauna bine. De-a lungul timpului, aceasta s-a iubit cu bărbați celebri, precum Cătălin Cazacu sau Cuza de la Noaptea Târziu.

În prezent, Ramona Olaru a hotărât să fie mult mai rezervată când vine vorba despre viața personală. Vedeta preferă să țină tot ce se întâmplă pe plan amoros cât mai departe de ochii curioșilor.

Ce a găsit Ramona Olaru pe parbrizul mașinii sale, chiar la primele ore ale dimineții

Încă de când s-a lansat în televiziune, Ramona Olaru a avut o mulțime de admiratori. Mulți bărbați și-au dorit să ajungă în brațele frumoasei asistente TV. De curând, aceasta a declarat că nu are un iubit, motiv pentru care unii fani au luat inițiativă și au decis să o cucerească pe vedetă.

Pentru că este foarte activă în mediul online, tânăra a decis să le spună prietenilor virtuali că a avut parte de o surpriză neașteptată. De la primele ore ale dimineții, Ramona Olaru a fost luată prin surprindere de un „cadou” mic.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a găsit chiar pe parbrizul mașinii sale un bilețel romantic din partea unui admirator. Gestul acestuia a uimit-o pe vedetă. Aceasta a filmat totul și a publicat pe contul de Instagram.

Pe bilețel era scris un număr de telefon și un mesaj din partea unui bărbat care își dorea să o întâlnească.

„Sărut mâna! Am încercat și eu, dacă iese bine, dacă nu, atât s-a putut! Weekend frumos”, era scris pe bucata de hârtie.

„Dați-mi voie să vă zic că nimic nu mai este sigur în ziua de astăzi. Hai să vedem ce este aceasta. Este un număr de telefon... are you serious? Ce? Și mi-a lăsat numărul de telefon. Acum te sun. Așteaptă”, a fost reacția Ramonei Olaru când a citit bilețelul primit, conform spynews.ro.

Ce își dorește Ramona Olaru de la un bărbat. Asistenta TV își testează pretendenții

După atâtea eșecuri în iubire, Ramona Olaru este foarte hotărâtă când vine vorba despre bărbatul pe care și-l dorește lângă ea. Asistenta TV își testează pretendenții la primele întâlniri.

„Când vorbim de miliardari, vorbim și în suflet miliardari, ca să ne înțelegem. Eu de aceste lucruri am mai multă nevoie (...) Să aibă un suflet de miliarde și un comportament asemenea, de miliarde. Astea sunt lucrurile care primează și după aceea și banii. Îi spun că am poftă să mănânc ceva anume și nu te gândi la chestii extraordinare, poate sunt chestii banale pe care eu le mâncam în copilărie, să văd dacă este provider. Vreau să văd dacă este genul care se dă peste cap să facă lucrul respectiv, dacă eu îl doresc să îl mănânc în momentul respectiv. Asta este primul lucru care contează pentru mine. Eu văd dacă îl interesează despre mine, despre ce simt sau ce nevoi am”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp, potrivit sursei citate mai sus.