„În camera asta am crescut eu” Cum arată casa în care a copilărit Ramona Olaru. Imaginile din interior i-au surprins pe mulți

Ramona Olaru a postat în mediul online imagini din casa unde a crescut până la vârsta de 20 de ani. Iată cum arată acum camera în care a copilărit!

Ramona Olaru a mers să viziteze casa în care a copilărit și a trăit până la vârsta de 20 de ani. ”Vecina” de la Neatza nu a ratat momentul și a postat mai multe imagini cu satul natal, dar și din locuința în care a crescut.

Imagini din locurile unde a copilărit Ramona Olaru de la Neatza: „Aici am stat eu”

Ramona Olaru este activă pe rețelele de socializare, iar de această dată și-a luat urmăritorii prin surprindere cu un „tur” al locurilor natale. Vedeta a filmat pas cu pas casa unde a copilărit și a prezentat totodată imagini din interior.

”Vecina” de la Neatza cu Răzvan și Dani recunoaște că nu a avut întotdeauna o viață de lux și nu îi este rușine cu acest lucru. Ramona Olaru le-a povestit urmăritorilor că a crescut la o fermă, că făcea baie într-un canal de irigații și mergea pe jos la școală, pe un drum neasfaltat.

„Acesta este drumul spre ferma unde eu am crescut, ca să se înțeleagă. Am crescut, nu era ferma mea, că așa s-a mai scris. Acesta canalul de irigații unde, practic, noi făceam baie când eram mici. Pe aici se mergea pe jos către școală (…) Psihologul, la un moment dat, mi-a zis să mai trec prin locurile pe unde am crescut (…) Aceasta este locuința în care eu am crescut. Wow! Ce mică pare”, a povestit Ramona Olaru pe contul personal de Instagram.

Deși o ruină acum, Ramona Olaru s-a oprit în fața casei în care a copilărit, a coborât din mașină și a intrat să vadă cum arată acum interiorul. Experiența a fost una extrem de emoționată, mai ales că pe pereți se aflau câteva mesaje scrise de ea cu mulți ani în urmă.

„În camera asta am crescut eu, cred că are doi pe doi. Uite că scrie <<Ramona>>, vai! Cam asta este camera în care am crescut și de aici deduceți voi evoluția. Era frumos când ieșeai aici”, a mai transmis Ramona Olaru în mediul online.

Ramona Olaru a filmat și locul de unde familia ei își procura apa: „Acum nu mai este funcțională. Probabil oamenii și-au făcut fântâni în curți. Era murdară, dar pentru noi era bună”. De asemenea, vedeta a postat și o imagine cu tatăl său.

Ce mesaj a transmis Ramona Olaru în mediul online

Ramona Olaru a postat și un mesaj în mediul online, prin intermediul căruia le-a transmis urmăritorilor ei că experiența a ajutat-o să vadă cât de mult a evoluat în ultimii ani.

„Azi am trecut prin locurile unde am crescut și vreau să rămână aici să îmi arate cât de mult am evoluat și cat de mult pot/putem, dacă vrem cu adevărat! Las pozele aici poate creează încredere în mai multe persoane”, a scris Ramona Olaru pe contul personal de Instagram.

