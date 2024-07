Este sau nu într-o relație Ramona Olaru? Ce detalii a scos la iveală despre viața amoroasă

Ramona Olaru a oferit detalii despre viața amoroasă. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a răspuns la o curiozitate mare a fanilor: dacă are sau nu iubit.

Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, Ramona Olaru este o prezență discretă în viața de zi cu zi. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani preferă să nu vorbească despre situația amoroasă.

De când s-a lansat în televiziune, frumoasa blondină s-a iubit cu nume celebre din showbiz-ul românesc. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Cuza de la Noaptea Târziu.

În urmă cu aproximativ 3 ani, Ramona Olaru își asuma relația cu Cătălin Cazacu. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a avut parte de o cerere în căsătorie ca în filme, însă acest detaliu nu le-a salvat cuplul.

La începutul anului trecut, tânăra și partenerul său au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au fost destul de rezervați în ceea ce privește motivul despărțirii.

După separarea de Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a decis să fie mult mai secretoasă când vine vorba despre viața amoroasă. Aceasta nu a mai oferit informații despre bărbații cu care a ieșit la întâlniri romantice sau despre un posibil iubit.

Pentru că nu s-a mai auzit nimic despre situația sentimentală a asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani, fanii s-au întrebat dacă se află într-o relație sau nu în momentul de față. Așadar, blondina s-a decis să răspundă la această curiozitate a publicului.

Ce a dezvăluit Ramona Olaru despre viața amoroasă. Are sau nu iubit

În urmă cu puțin timp, Ramona Olaru a fost prezentă la un eveniment monden, unde a oferit și un interviu de senzație. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a scos la iveală un detaliu important despre viața amoroasă. Aceasta a dezvăluit, într-un mod subtil, că este singură.

„La mine totul e roz, totul e pe fericire, pe liniște. Brațele îmi sunt deschise, inima la fel. Eu pentru dragoste fac orice dacă e la fel și din partea cealaltă.”, a mărturisit vedeta, la Antena Stars.

„Mi-am dat seama că nu trăim un milion de ani aici, mai avem câteva zeci și ar cam trebui să profităm de ei la maximum. Am ales să fiu fericită în loc să mă gândesc la lucruri negative. Aleg să iau ce e bun din fiecare zi și din fiecare moment și din fiecare eveniment care apare în fiecare zi. Ramona Olaru se iubește întâi pe ea și iubește dacă are pe cine. Iubește și dacă nu are pe cine, pentru că sunt un om foarte bun. Momentan sunt singură, mă mai întâlnesc cu câte un bărbat, mai merg și eu la cină, dar sunt singură. Nu sunt într-o relație. (...) Vedem din toamnă dacă o să fiu cuplată sau cu cineva.”, a mai adăugat asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, conform sursei citate mai sus.