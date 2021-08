Ce au decis Antonia și Vicenzo Castellano în privința custodiei fiicei lor. La cine va rămâne micuța

Divorțul dintre Antonia și Vicenzo Castellano s-a încheiat curând, după un proces care a durat 7 ani. În tot acest timp, fiica lor a rămas la tatăl iei în Italia, iar artistei i-a fost foarte greu să o vadă din cauza distanței.

După finalizarea procesului de divorț, cântăreața a făcut dezvăluiri și despre custodia Mayei. Aceasta a oferit detalii despre timpul petrecut alături de fetița ei, dar și despre dorința de a sta cât mai mult lângă ea.

Ce au decis Antonia și Vicenzo Castellano în privința custodiei fiicei lor

Într-un interviu pentru viva.ro, Antonia a vorbit despre divorțul său care s-a încheiat, inclusiv în acte. De asemenea, vedeta a mărturisit că a stabilit cu fostul soț și o modalitate prin care să poată avea mai mult timp alături de Maya.

Citește și: Antonia, prima reacție după cererea în căsătorie. Ce i-a transmis artista lui Alex Velea

Se pare că custodia micuței se va împărți. Aceasta va merge și la tatăl ei în Italia, dar și la mama ei în România.

"Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale. Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea.", a spus Antonia, conform viva.ro.

Povestea de dragoste dintre Antonia și Vicenzo Castellano

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în anul 2011, dar 2 ani mai târziu au pus capăt căsniciei. Când Antonia și Vincenzo s-au despărțit, presa scria deja despre relația dintre ea și Alex Velea, despre despărțirea lui Alex Velea de soția sa, o mulatră superbă pe nume Ana, dar și despre faptul că povestea dintre Velea și Antonia este doar o strategie de marketing.

Timpul a demonstrat că iubirea dintre Antonia și Velea a fost dragoste adevărată, iar în momentul în care artista a confirmat că iubește din nou și că este deja însărcinată, toată lumea a înțeles că lucrurile dintre ea și Alex este pe bune și că au deja planuri de viitor împreună.

Citește și: Alex Velea, clipul în care o cere de soție pe Antonia. Cum a arătat momentul la care artista nu s-a așteptat deloc

În prezent, Antonia trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de Alex Velea, bărbatul cu care are doi băieți. Mai mult decât atât, artista a dat vestea că iubitul ei a cerut-o în căsătorie prietenilor săi prin intermediul unei imagini cu inelul de logodnă.

„A fost odată ca niciodată o fetiță mică care visa la un castel mic și alb, un prinț, râsete de copii care umpleau castelul și un unicorn în grădină. (bine, unicornul nu a devenit realitate) dar restul, da. Și au răit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșitul poveștii. Te ador, Alex Velea”, a fost mesajul pe care l-a folosit Antonia la descrierea imaginii cu inelul de logodnă, vizibil fericită și îndrăgosită.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi