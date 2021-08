Ce au făcut Micutzu și iubita lui, Dumitrița Razlog, la scurt timp după conflictul în care au fost implicați pe Calea Victoriei

La o săptămână după ce Micutzu a fost implicat într-un scandal în miezul Capitalei, acesta a ales să plece departe de Capitală alături de partenera sa de viață.

Comediantul a fost subiectul principal al site-urilor de știri, după ce s-a aflat că a fost în mijlocul unei altercații și a ajuns la secția de poliție în miez de noapte. Acesta a fost abordat de un grup, care a întrecut limita cu glumele pe seama cunoscutului comediant, iar situația a degenerat când una dintre persoane ar fi împins-o și scuipat-o pe iubita lui Micutzu, Dumitrița Razlog, moment în care comediantul "a văzut negru".

Poliția a fost sesizată în scurt timp și a intervenit pentru a aplana conflictul stradal. Informația a ajuns imediat în media, acolo unde s-au scris multe rânduri despre incidentul neplăcut. După situația tensionată în care au fost implicați cei doi, au luat hotărârea de a pleca din București pentru a se relaxa, iar Micutzu a arătat urmăritorilor din mediul online ce face alături de iubita sa.

Micutzu și iubita sa au plecat din București, în vacanță. Ce imagini au postat

Micutzu alături de iubita sa, Dumitrița Razlog au plecat să se relaxeze undeva în județul Buzău, acolo unde a fotografiat-o pe partenera sa în timp ce stătea pe iarbă și citea.

Cei doi sunt la o casă de la țară, cu o curte imensă și tot ce le trebuie. Ambii se bucură de aerul curat și de timpul pe care îl petrec împreună.

Mai mult, Micutzu a postat și pe story câteva imagini în care arată cum a pregătiti iubita sa grătarul, semn că e mândru de priceperea Dumitriței.

Micutzu, implicat într-o altercație, după ce ar fi fost jignit. De la ce a pornit totul

Micutzu a fost apostrofat de câțiva oameni, iar totul a escaladat când iubita lui a fost gresată.

„Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei (n.r. el, iubita și un amic) şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru Relitatea TV.

„Treaba este simplă: mergeam pe Calea Victoriei cu iubita mea și cu un prieten pictor, un om trecut de 50 de ani. Mă îndreptam către club, voiam să ajung la ziua unui prieten. Și cum mergeam eu așa, pe dreapta era o terasă. Un băiat de acolo a început să facă niște miștouri la adresa mea. Am mers mai departe și i-am arătat un deget, lucru care l-a enervat și mai mult", a povestit Micutzu pe contul său Youtube.

"Am traversat spre club, foarte aproape de trecere. Omul a început să mă înjure și să-mi spună ceva de genul: <măcar treci, grasule, pe la trecere>. Nu am mai putut să înghit toate c…turile astea. Dacă nu îți place ceva, spune-o în mod civilizat. (...)

Atunci am lăsat pe trotuar pungile de cadou pe care le aveam în mână, ca să mă întorc la băiatul respectiv și să-i zic că nu e normal să vorbească așa cu mine. I-am arătat degetul. La un moment dat, s-a ridicat de la o masă un asociat al locului respectiv, pe modul bodyguard în fața mea. S-a pus în fața mea agresiv.

Eu nu am reacționat agresiv, ci i-am zis să se dea la o parte să vorbesc cu prietenul lui. Iubita mea i-a spus să se liniștească, iar el a împins-o. I-am zis că dacă mai pune mâna pe ea îl omor. Apoi i-a dat o flegmă pe mână. În acel moment, am văzut negru și am reacționat.

A reacționat și el și a dat câțiva pumni în aer, dar i-a dat câțiva pumni și prietenului meu pictor. Prietenul meu avea o sacoșă în mână și a aruncat-o spre geamul care s-a spart, geamul aparținând localului la care băiatul în negru era asociat”, a povestit Micutzu.

