Jean Paler a primit mai multe recomandări de la medici, inclusiv să stea deoparte de scenă, pentru a nu-și înrăutăți problemele de sănătate.

Actorul a trecut și prin perioade dificile, când a trebuit să stea departe de publicul său, în timp ce medicii l-au sfătuit să aibă mai multă grijă de sănătatea sa, la cei 70 de ani.

Ce avertisment a primit Jean Paler de la medici. Cum se simte acum actorul

Îndrăgitul artist e nevoit să asculte de medici, pentru a putea fi bine, mai ales că se confruntă cu probleme de sănătate. Recent, Jean Paler a povestit că nu are voie să stea în soare din cauză că este cardiac de peste 10 ani.

”Trag de vreo cinci zile de o viroză respiratorie. În clipa când ajungi pe scenă, nu există durere de măsele, durere de ochi, de cap, uiți de tot. Intri în personaj. De abia după ce ieși de acolo revii la cine erai mai devreme. Nu am voie la soare din cauza faptului că sunt cardiac, dar înseamnă prea puțin pentru mine după aproape 12 ani de când sunt bolnav”, a declarat Jean Paler, la Antena Stars.

Ce pensie primește Jean Paler

După aproape 50 de ani de activitate pe piața muncii, Jean Paler abia se descurcă cu pensia pe care o primește de la Stat. Mai mult, recunoaște că fiul și fiica lui îi sunt cel mai mare sprijin.

Acesta primește o pensie infimă, de 1500 de lei. Actorul face parte din categoria românilor vulnerabili care au nevoie de sprijin. Cu ceva timp în urmă, a trecut printr-o experiență pe care nimeni nu și-ar dori-o, și anume a fost jefuit de ultimii săi bani din cont.

”Am intrat pentru a-mi încărca telefonul. Și, implicit, am intrat pe tranzacții, pe banii pe care îi aveam. Am realizat că nu mai aveam banii. A căutat cineva din familie, pe internet, o casă de pariuri. Ieri după-amiază, dar nu mai știu exact ora. Pe site-ul băncii arată doar o tranzacție, pe care le ai și ziua, dar nu arată ora. Acolo s-a întâmplat, nu casa respectivă de pariuri, ci cine mi-a clonat cardul, nu știu, mi-a spart cardul. Am făcut trei tranzacții. Exact cu banii pe care îi aveam pe card. M-au lăsat fără niciun ban. Zece milioane. Toți, mai puțin 38 de lei”, a mai declarat Jean Paler.