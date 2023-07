Vlăduța Lupău și-a făcut un cadou mult dorit. Cântăreața și-a achiziționat o mașină de lux. ”Bună, frumoasa mea”, a notat ea lângă imaginea pe care a postat-o cu noul său bolid.

După ce și-a împlinit visul de a avea o casă superbă pentru familia sa, Vlăduța Lupău și-a îndeplinit o nouă dorință.

„Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor! Nici acum nu îmi vine să cred că, într-adevăr, noi am muncit și am făcut casa aceea. Nu am făcut ceva inedit, dar pot să spun că mă simt mai bine ca la orice hotel. La ce am ținut neapărat să am acasă e o cameră studio de repetiții și un dressing mareee, că, știi, noi, fetele, niciodată nu avem haine și nu avem loc de haine”, spunea Vlăduța Lupău pentru Revista Viva, după ce ea și Adi Rus și-au construit o vilă.

Ce bolid conduce Vlăduța Lupău. Cântăreața a scos 300.000 de euro din buzunar pentru bijuteria pe 4 roți

Recent, bruneta, care a recunoscut într-un clip că încasează venituri mai mari decât soțul său, Adi Rus, și-a achiziționat o mașină de lux, marca Bentley.

Aproape 300.000 de euro a plătit Vlăduța pentru plăcerea sa. Artista a ales o mașină albă, cu interior alb cu negru, de care e foarte încântată. ”Bună, frumusețea mea”, a notat ea alături de imaginea pe care a arătat-o internauților.

Este cunoscut faptul că aceasta este pasionată de mașinile scumpe, de lux. În urmă cu câteva luni, cântăreața de muzică de petrecere a primit cadou o mașină de la soțul ei. Adi a scos din buzunar 150.000 de euro pentru un Mercedes roșu, cu interiorul alb. ”Soțul meu este cel mai tare. Te iubesc! Noua mea mașină a venit odată cu cei 2 ani de căsătorie”, a notat ea lângă clipul cu mașina.

Ce tarif are Vlăduța Lupău. Cât cere să cânte la evenimente

Potrivit SpyNews.ro, tariful pentru ca Vlăduța Lupău să susțină un recital la o nuntă sau un botez ajunge și la 5.000 de euro. Pentru cei care vor ca artista să cânte până în zori la o petrecere privată, suma poate ajunge și la 10.000 de euro.

