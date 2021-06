Ce credea Regina Elisabeta, de fapt, despre nepotul său Harry, după acuzațiile aduse Familiei Regale. Aceasta are o ultimă dorință

În „The Me You Can't See”, serial documentar creat în colaborare cu Oprah Winfrey, Prinţul Harry a vorbit deschis despre momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă, dar și despre tratamentele din timpul șederii la Casa Regală.

Declarațiile sale au ajuns și la urechile Reginei Elisabeta, care nu a putut trece cu vederea cele auzite. De asemena, interviul controversat cu Oprah Wifrey când cei doi soți au lovit Familia Regală a fost ascultat și de Regină.

Potrivit unor surse, Regina ar fi „profund supărată” de criticile „foarte personale” ale lui Harry asupra Familiei Regale, dar Prințul Charles speră la o reconciliere, potrivit The Sun.

Interviul incendiar la Oprah Winfrey al lui Meghan și Harry, din martie, a provocat revoltă pe fondul acuzațiilor de rasism și rele tratamente pentru o persoană cu suferință psihică.

Harry și-a acuzat familia care a tratat cu „neglijență totală” problemele sale de ordin psihic și emoțional și a susținut că prințul Charles l-a făcut „să sufere”. Regina Elisabeta ar avea o ultimă dorință față de Harry, ca acesta să discute cu familia și să ajungă la un consens, potrivit aceleași surse.

Momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă. Ce i-a spus lui Harry chiar înainte de a vrea să facă un gest necugetat

Meghan, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit în timpul interviului controversat cu Oprah Winfrey că s-a confruntat cu probleme grave de ordin psihic, dorindu-și să se sinucidă din cauza traumelor pe care le trăia cât timp a locuit în Marea Britanie. Ducessa de Sussex a afirmat că nu a fost lăsată să ceară ajutor specializat atunci când era copleșită de gânduri negre.

Prinţul Harry a dezvăluit că soția sa îi spunea cum plănuia să-și pună capăt zilelor: „Meghan a decis să-mi împărtășească gândurile sale sinucigașe și aspectele practice ale modului în care avea să-și sfârșească viața. Cel mai înspăimântător lucru pentru ea a fost claritatea gândurilor. Nu era nebună, nu se automedica, fie prin pastile sau prin alcool. Era complet sănătoasă. Totuși, în liniștea nopții, aceste gânduri o trezeau, potrivit The Sun.

Înainte de a face un gest necugetat, Meghan l-a avertizat pe Harry că își va lua viața: "Nu mai vreau să fiu în viață", i-ar fi spus soția.

Prințul Harry a declarat că ceea ce a împiedicat-o pe soția sa să lupte cu gândurile care nu-i dădeau pace nopți la rând a fost teama de a nu-l face să sufere a doua oară în viață, după moartea mamei sale Prințesa Diana, în 1997.

„Lucrul care a împiedicat-o a fost cât de nedrept ar fi pentru mine, după tot ce i s-a întâmplat mamei, să fiu pus acum în situația de a pierde o altă femeie din viața mea, cu un copil în pântece, copilul nostru", a spus Harry.

Harry a vorbit și despre încercarea de a obține ajutor din partea familiei sale în acea perioadă dificilă în care soția sa se „lupta”, însărcinată fiind cu fiul lor Archie: "Am crezut că familia mea va ajuta, dar fiecare întrebare, cerere, avertisment, oricare ar fi fost el, era întâmpinat cu liniște totală și neglijare totală", a spus el.

Într-o noapte, în timp ce era năpădită de gânduri sinucigașe, Meghan a susținut că s-a forțat să meargă la un eveniment cu Harry, pentru că simțea că nu poate fi lăsată singură acasă, de teama că și-ar putea lua viața.