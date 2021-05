Meghan Markle, din nou în atenția Familiei Regale. Ultimul său gest abuzează de titlul care "nu i se cuvine". Ce a putut să facă

De curând, soția Prințului Harry a anunțat că va lansa o carte pentru copii intitulată "The Bench", ceea ce s-a și întâmplat, însă Meghan a fost ținta criticilor și asta pentru că a primit un avans enorm la vânzări pentru faptul că s-a folosit de titulatura de "Ducesă de Sussex", potrivit The Sun.

Un apropiat al casei Regale a declarat pentru publicație că Familia regală nu înțelege gestul său. Mai mult, atacurile s-au dus și către editori, care au profitat de notorietatea sa pentru a lansa o carte ce va aduce sume frumoase.

"Familia Regală este confuză", a spus sursa. Deși Meghan a declarat că a fi Ducesă a fost pentru ea un lucru deosebit de greu, cu toate acestea s-a folosit de titulatură pe coperta cărții pentru a avea un avantaj.

De asemenea, au fost voci care au susținut că publicațiile încurajează promovarea unor cărți slabe din punct de vedere calitativ, în detrimentul unor cărți scrise de oameni cu studii, doar pentru faptul că vor să aibă vânzări în urma numelor celebre care scot peste noapte cărți.

Un senior al Familiei Regale vorbeste despre tensiunile care există între Prințul William, Meghan Markle și Kate Middleton, asta după ce relația celor două doamne a eșuat lamentabil în ciuda încercărilor soției lui William de a se apropia de mama lui Archie.

Sursa spune că deși a fost un fiasco între Meghan Markle și Kate Middleton, cel mai suparat dintre toți este Prințul William pentru felul în care cumnata sa s-a comportat cu soția lui. Cea mai mare problemă este că Meghan a tratat-o urât pe Kate și eforturile acesteia de a se apropia de ea au fost interpretate total greșit, potrivit The Sun.

Atitudinea distantă a lui Meghan Markle ar fi îndepărtat-o total pe Kate, deși își dorea să o ajute să se integreze cât mai bine în Familia Regală.

“Kate a încercat să o ajute pe Meghan să înțeleagă care sunt responsabilitățile vieții de ducesă ,dar eforturile sale au fost interpretate greșit”, povesteșt sursa.

Supărarea cea mare a venit atunci când Meghan Markle a declarat la interviul cu Oprah Winfrey că soția lui William, Kate Middleton, a fost cea care a făcut-o de nenumărate ori să plângă și să se simtă prost.

“Să o acuzi pe Kate public, în timpul emisiuni cu Oprah, cum că ar fi persoana care te-a făcut să plângi este mai mult decat inacceptabil”, mai spune sursa din apropierea familiei.

Din acest motiv, Prințul William nu are niciun fel de clemență față de Meghan și nu are de gând să o ierte prea curând. Acuzațiile pubice la adresa soție sale l-au înfuriat teribil, potrivit The Sun.

“Meghan știa foarte bine faptul că Kate nu are nici o putere să riposteze. Chiar dacă ste sigură pe ea în relațiile cu publicul, Kate este o femeie extrem de sensibilă, care preferă să stea în spatele cortinei pe cât de mult se poate. Își protejează țara și familia“, mai spune seniorul Familiei Regale.