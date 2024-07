Ce decizie importantă a luat Oana Moșneagu înainte de a ajunge în fața altarului cu Vlad Gherman. S-a aflat abia acum

Oana Moșneagu a vorbit recent despre decizia pe care a trebuit să o ia înainte să facă nunta cu Vlad Gherman. Iată ce a dezvăluit actrița abia acum!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au avut parte de o nuntă de poveste la începutul lunii iunie 2024. Într-un interviu recent pentru Revista Viva, actrița a făcut declarații despre numele de familie pe care a decis să îl poarte după căsătoria cu Vlad Gherman.

Decizia importantă pe care Oana Moșneagu a luat-o înainte de a se căsători cu Vlad Gherman

Multe vedete aleg să își păstreze numele, în timp ce altele preferă să ia numele soțului lor. În cazul Oanei Moșneagu, însă, lucrurile au stat diferit.

Soția lui Vlad Gherman a recunoscut că în primă fază își dorea să își păstreze numele de familie ca nume de scenă, iar în buletin să o cheme „Gherman”, însă, pe măsură ce se ocupau de organizarea nunții, dorințele ei s-au schimbat.

„Inițial am zis că păstrez numele meu ca nume de scenă, iar în acte aveam să fiu <<Gherman>>. Dar, sincer, cu fiecare pas pe care îl făceam către nuntă, inclusiv cu cel al cununiei civile, îmi doream din ce în ce mai puțin să rămân <<Moșneagu>>, chiar și pentru public. Titulatura de <<Gherman>>, care vine în urma uniunii noastre, atât în fața societății, cât și a lui Dumnezeu, este cea care mă face să zâmbesc și să mă mândresc”, a declarat Oana Moșneagu pentru Viva.

Motivul pentru care Oana și Vlad Gherman regretă că au făcut nunta într-o zi de duminică

Recent, Oana și Vlad Gherman au oferit un interviu în care au vorbit despre cununia religioasă și petrecerea de după. Cei doi au mărturisit că singurul regret pe care îl au este legat de data nunții.

Aceștia și-ar fi dorit să o facă într-o zi de sâmbătă, însă locația pe care au ales-o din scurt nu era disponibilă. Pentru că au pus evenimentul duminica, mulți invitați au plecat după ora 1:00, deoarece trebuiau să ajungă la muncă ziua următoare.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă. Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte.”, au spus cei doi, potrivit Viva.