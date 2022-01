Ce diagnostic a primit, de fapt, Lucian Viziru, după ce a petrecut mai multe zile în spital. Actorul le-a spus totul fanilor

Lucian Viziru și-a petrecut Revelionul și primele zile din 2022 pe patul de spital. Acum, vedeta a făcut mărturisiri despre ce au adus la lumină investigațiile medicilor.

Lucian Viziru, în vârstă de 45 de ani a fost internat la spital sub suspiciunea de infarct, dar după mai multe investigații s-a constatat că ar fi avut la un moment dat miocardită.

Ce este miocardita, afecțiunea de care a suferit Lucian Viziru

„În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, oamenii mai tineri, dar, în special, bărbații, tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și sportivii. La capitolul sportivi mă încadrez, dar am trecut de 40, a explicat Lucian Viziru.

Actorul a spus că a primit tot felul de mesje. Unele persoane i-au urat însănătoșire grabnică, iar altele i-au spus că a ajuns la spital după ce s-a vaccinat anti-Covid. Vedeta i-a contrazis pe cei care și-au dat cu părerea eronat.

„După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ala de răceală, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2, să fi avut Covid și ulterior să fi făcut această miocardită. Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu a fost de la vaccin”, a mai adăugat Lucian Viziru.

Lucian Viziru are 45 de ani și a locuit mai mulți ani în Germania, alături de soția și fiul lui. În Germania Lucian Viziru a lucrat ca antrenor de tenis. De curând, actorul s-a întors în România, alături de familie. Cel care l-a ajutat la mutat a fost nimeni altul deât fratele său, Augustin Viziru. La întoarcerea în România, Lucian Viziru și-a văzut pentru prima dată față în față nepoțica, pe Maria, fiica actorului Augustin Viziru.

Lucian Viziru a făcut senzație ca membru al trupei Gaz pe foc și ca actor în seriale precum „Lacrimi de iubire”, sau „Inimă de țigan”.

