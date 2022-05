Ce diagnostic sever a primit Bogdan Tașcău, alias Dl. Problemă, și la ce a trebuit să renunțe

Cunoscut în anul 2000, “Beau, beau”, “Maria”, “Marea” sau “Vara”, Dl. Problemă precizează că, după ce a primit un diagnostic sever, a luat niște decizii radicale.

În urma unor simptome supărătoare, acesta avea ficatul mărit de două ori și jumătate, motiv pentru care a renunțat imediat a carne.

Dl. Problemă și-a înfruntat propria problemă de sănătate și a fost nevoit să renunțe la carne

După o lună în care a avut un stil alimentar complet vegan, fără să ia pastile, sănătatea sa a fost complet refăcută, potrivit Fanatik.

În 2008 am avut o problemă foarte mare de sănătate, am ajuns să am ficatul dublu și jumătate. După ce am mâncat o lună numai vegan, fără să iau nicio pastilă, corpul meu și-a revenit.

După o lună jumătate analizele au fost aproape perfecte, a spus Bogdan Tașcău, potrivit sursei menționată.

Citește și:Ce mai face și cum arată acum Domnul Problemă. Artistul sărbătorește 26 de ani de muzică

Printre altele, artistul a mai precizat cât de dificil se făceau banii în anii 2000 și cât trebuia să muncească, abia după aproape un an de eforturi, fiind posibil să se vadă rezultatele.

Acum, de exemplu, se fac bani din mai multe surse. Mai mulți și mai rapid. Pe vremea mea, ca să-ți vină bani trebuia să munceșți foarte mult, poate un an sau doi ca să câștigi la final.

Nu existau modalități de promovare, toate procesele erau mult mai întârziate. Acum ai scos o piesă, într-o lună îți vin banii. Sunt de părere că mereu trebuie să conteze calitatea și mesajul unei piese, a precizat Bogdan Tașcău.

Citește și:Rupea topurile în anii 2000 şi a dispărut brusc din atenţia publicului, iar motivul este incredibil! Domnul Problemă, dezvăluiri exclusive!

Dl Problemă a avut mai multe momente incomode în perioada anilor 2000. Spre exemplu, una dintre secvențele filmate de el era într-un jacuzzi, lucru care, la vremea respectivă era considerat indecent, motiv pentru care a fost, pe alocuri cenzurat.

Acesta precizează că nu a fost tocmai drept, luând în calcul faptul că existau alte secvente cu adevărat indecente.

Eu am filmat primul clip din România într-un Jacuzzi. Motiv pentru care cei de la CNA au considerat că este indecent și a intrat la ei pentru cenzură pe anumite momente.

Acum când mă gândesc la cum arătau, pe vremea aceea, clipurile la Mtv, al meu era și decent și firesc, concluzionează Dl. Problemă, potrivit sursei menționată.

Un nou cuplu a venit la Insula Iubirii ▶ Dă PLAY și vezi noul episod, disponibil în AntenaPLAY