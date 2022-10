Ce dietă ține Iuliana Tudor pentru a arăta atât de bine la 45 de ani. Ce consumă cel mai des

Iuliana Tudor este o prezență discretă la evenimentele mondene, însă atunci când își face apariția, frumoasa prezentatoare TV atrage toate privirile. În vârstă de 45 de ani, vedeta are aceeași silueta ca la începutul carierei, iar fanii au fost mereu curiși să îi afle secretul.

Care este secretul Iulianei Tudor pentru o siluetă de invidiat. Vedeta a vorbit despre stilul ei de viață

Iuliana Tudor a fost mereu admirată pentru aparițiile sale rafinate, dar și pentru naturalețea de care dă dovadă. Acesteia nu îi place să epateze și s-a ținut mereu departe de conflicte sau controverse, iar acest lucru i-a adus o mulțime de admiratori.

Însă mulți dintre aceștia s-au întrebat care este secretul vedetei pentru un o siluetă de invidiat. Ei bine, se pare că aceasta are un stil de viață săntos și un as în mânecă.

Iuliana Tudor a dezvăluit, pentru Click.ro care este alimentul secret, nelipsit din alimentația ei, ce o ajută să aibă un trup sculptat.

„O dată-n viaţă sau măcar din când în când mai schimbăm puţin registrul cu care am obişnuit publicul... E important să aducem culoare în vieţile noastre. Nu sunt o persoană disciplinată, în sensul să ţin diete, dar cred că mă întreţine foarte mult bucuria cu care muncesc. Dinamica din televiziune nu îmi dă voie să las garda jos!”, a mărturisit prezentatoarea TV pentru sursa menționată anterior.

„Pătrunjelul nu-mi lipseşte din alimentaţie, îl consum zilnic, dar dacă mănânc o zi tort de ciocolată, atunci o săptămână am grijă să echilibrez dieta cu alimente mai sănătoase: fructe, legume, iaurturi”, a mai adăugat aceasta.

Detalii mai puțin știute din trecutul Iulianei Tudor. Ce carieră își dorea să urmeze, de fapt, înaite de a deveni om de televiziune

Cu o carieră în televiziune de peste 20 de ani, este greu de crezut că cineva nu știe cine este Iuliana Tudor. Vedeta de la postul național de televiziune a adunat, de-a lungul timpului, o comunitate impresionantă de admiratori, dar nu mulți știu că, în adolescență, ea avea alte planuri.

La acea vreme, Iliana era pasionată de muzică și chiar a participat la mai multe concursuri de muzică populară, lucru care a influențat-o ai târziu în carieră, potrivit OkMagazine.ro.

„În adolescenţă, am început să studiez canto popular la Şcoala de Artă din Ploieşti, apoi am descoperit că e o lume cu totul specială despre care vreau să aflu mai multe. Am început să citesc, apoi am mers prin sate în Prahova mea natală să caut cântece vechi şi am găsit. În satul Bătrâni, am întâlnit-o pe Florica Mâzgoi, de la care am multe dintre primele mele cântece”, a dezvăluit aceasta potrivit sursei menționate.

Cu toate acestea, ea a absolvit Facultatea de Drept, însă nu a profesat, ci și-a abandonat visul de a deveni magistrat pentru televiziune și judecând după succesul pe care îl are, a făcut alegerea perfectă.

