Ce dietă ține Jador: „M-am îngrășat foarte tare”. Artistul a povestit totul pe rețelele sociale

Remus Ionuț Dumitrache, cunoscut pe numele de scenă Jador, este un artist cunoscut la noi în țară și apreciat de foarte multe persoane. Tânărul se mândrește cu o carieră de succes în indusria muzicală, dar și cu un aspect fizic plăcut.

Cântărețul de manele impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile din cadrul evenimentelor la care participă, dar și cu postările din mediul online. Chiar dacă se dedică total meseriei sale, Jador nu ezită să interacționeze cu prietenii virtuali.

Tânărul publică des imagini și își ține la curent urmăritorii de pe Instagram cu cele mai importante momente din viața sa. De curând, artistul a mărturisit că nu mai este mulțumit de aspectul său fizic, motiv pentru care a simțit nevoia să facă o schimbare.

Cum s-a gândit Jador să slăbească

Jador a povestit prin intermediul unor InsaStory-uri că își dorește să slăbească și că a apelat la o dietă specială. Artistul a declarat că nu a mai mâncat nimic de aproximativ trei zile și că a băut doat apă.

„Ideea e că m-am îngrășat foarte tare și țin o cură. De vreo trei zile nu am mâncat nimic, nimic, doar am băut apă. Am învățat să stau flămând”, a spus el în mașină, vizibil amuzat.

Mai mult decât atât, Jador a povestit că părinții lui se confruntă cu kilogramele, însă el crede că va scăpa rapid de această problemă pentru că este obișnuit să nu mănânce atât de des din cauza timpului limitat.

Ce mărturisiri a făcut Jador despre copilăria sa

Invitat în cadrul emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară”, Jador a vorbit cu lacrimi în ochi despre cea mai frumoasă perioadă a vieții, copilăria. În timp ce se afla la treabă alături de colegii săi, artistul a văzut un copil care i-a amintit despre momentele dificile prin care a trecut atunci când era de vârsta lui.

„Îl vedeți pe ăsta mic, fix așa eram și eu, cu cizme și tricou albastru eram și eu. (...) În locul geamului aveam prelată când eram mic... Satul ăsta în care suntem acum este modern, este un sat șmecher. La mine nu-i așa, la mine e altfel. Sfârșitul lumii e acolo! Deși sunt oameni cu suflet bun, e multă.... acolo nu există om cu facultate.

Mama s-a bucurat mult când am plecat pentru că am fost primul din familie care a luat bacalaureatul și a plecat la facultate în București. Eram băiat cuminte, mă tundea mama.”, a spus Jador, vizibil emoționat.

