Ce dietă ține Monica Anghel. Care sunt alimentele la care a renunțat și cât a slăbit

Monica Anghel a surprins pe toată lumea cu transformarea uluitoare prin care a trecut în ultima perioadă. Cântăreața a acordat o mare atenție aspectului său fizic, apelând la o dietă care a ajutat-o să slăbească 43 de kilograme.

Din imaginile de pe contul de Instagram se poate observa faptul că artista arată de-a dreptul spectaculos la 51 de ani, iar rezultatele regimului pe care îl ține sunt vizibile. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, aceasta a povestit totul despre modalitatea prin care a reușit să slăbească.

La ce dietă a apelat Monica Anghel pentru a ajunge la 58 de kilograme

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Monica Anghel a adoptat un stil de viață mai sănătos, fapt care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite. În primul rând, interpreta a scos din alimentația ei unele produse printre care se numără zahărul, pâinea și alimentele procesate.

„Foarte multe persoane mi-au cerut ajutorul. De șase ani de zile și până acum am slăbit 43 de kilograme și mă mențin. Mă cântăresc în fiecare zi. Azi dimineață aveam 58 de kilograme. Asta zic, că am între 57 și 58 de kilograme. Am renunțat total la zahăr și la tot ce conține zahăr”, a mărturisit artista, conform sursei citate mai sus.

Se pare că vedeta a renunțat la produsele dulci, iar cafeaua obișnuiește să o bea fără zahăr: „Se întâmplă foarte rar și toată lumea insistă și îmi spune: 'dar măcar ia o gură și gustă'. Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este.

Mai fac în casă diverse dulciuri, dar fără zahăr. Pentru că sunt tot soiul de înlocuitori care sunt sănătoși și prepar genul acesta de dulciuri în casă și chiar sunt foarte ok. Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul când le consum. Și atunci de ce să nu le elimin?”.

Monica Anghel a explicat că este într-o formă de invidiat și că se simte foarte bine de când a slăbit.

„Mă simt foarte bine, mai mănânc și carbohidrați, mănânc și tărâțe de ovăz. Fac o pâine din tărâțe de ovăz cu psyllium, cu ulei de măsline și cu apă și un pic de bicarbonat. Sigur, nu e așa pufoasă și fragedă cum e pâinea, dar nici nu îmi trebuie. Eu, aproape în fiecare zi, mănânc un iaurt, dar nu degresat, ci unul normal, cu tărâțe de ovăz, și e foarte sănătos.

Mănânc de toate: grătar cu salată, ciorbă cu carne, ciorbă de legume, mănânc spanac, mănânc, nu stau nemâncată. Doar că am grijă ce mănânc. În principiu, mănânc doar de două ori pe zi, o masă la 12 și una la 18. Evident că nu fac lucrurile acestea de capul meu.”, a mai declarat ea.

