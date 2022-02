Ce diferență de vârstă este între Elena Udrea și iubitul ei. Mesajul emoționant pe care ea i l-a transmis iubitului ei de ziua lui

Elena Udrea i-a făcut o urare emoționantă iubitului ei, Adrian, care a împlinit ieri 35 de ani. În ciuda diferenței de vârstă de 13 ani dintre cei doi, Elena Udrea având 48 ani, cuplul este unul foarte bine sudat, iar ei au împreună o fetiță superbă.

Mesajul emoționant transmis de Elena Udrea iubitului ei

Pe parcursul relației lor, Elena și Adrian au întâmpinat multe piedici, dar au știut mereu cum să treacă peste obstacole. Greutățile prin care au trecut i-au ajutat să aibă o legătură și mai strânsă și să îi facă mai puternici.

Elena Udrea a avut parte de momente și mai puțin plăcute atunci când a fost arestată în Costa Rica, dar Adrian a crezut în dragostea lor și iată că împreună au reușit să distrugă toate barierele.

Cei doi spun că sunt și mai uniți de când o au și pe micuța Eva Maria în viața lor, un copil minunat și frumos care este rodul dragostei lor.

Adrian a împlinit 35 ani, iar Elena Udrea a postat pe contul ei de Facebook o fotografie cu ei doi, alături de un mesaj emoționant.

“La multi ani, iubitul meu!

Sa ramai asa cum esti, mereu pozitiv, de incredere, sensibil, discret, tandru, familist, plin de dragoste, un partener, un iubit si un tata minunat!

Sa ai o viata frumoasa, asa cum meriti!

P.S. Si sa ramai mereu tanar, chiar daca azi ai implinit jumatate din 70 de ani! ”

În noua fotografie postată, Elena Udrea portă un top roz, cu un decolteu adânc care îi pune în evidență bustul voluptos, iar Adrian se află chiar lângă ea, purtând o cămașă bleu și un sacou bleumarin.

Cei doi par foarte fericiți, zâmbesc la cameră și ciocnesc pahare de șampanie.

Ce spun cei doi despre căsătorie

Potrivit AntenaStars, acum, Elena Udrea și Adrian Alexandrov își doresc să se căsătorească și cred în acest lucru cu tărie, mai mult decât atât, ei spun că actele i-ar putea lega și mai mult.

"Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora", spune Adrian Alexandrov, ceea ce înseamnă că lucrurile stau bine între ei.

"Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt", a mai adăugat Adrian, făcându-i pe toți să creadă că diferența de vârstă dintre el și Elena este mult mai mică.

