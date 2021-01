Primul mesaj al Elenei Udrea, după ce a fost depistată cu Covid-19. În ce stare se află fetița și soțul său

Elena Udrea a anunţat că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, la un an după ce a apărut coronavirusul. Ea a adăugat că până acum manifestarea bolii este suportabilă, însă cel mai probabil, după simptome, întreaga familie l-a contractat, potrivit news.ro.

„Da, după un an de când a apărut coronavirusul l-am contactat şi eu. Este adevărat, am fost testată pozitiv pentru Covid. Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenţa virusului şi la consecinţele infectării cu el, dar nici nu am exagerat cu măsurile de protecţie", a spus Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea are COVID-19. Când ar fi luat virusul?