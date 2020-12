Ce fac și cum arată Cheeky Girls acum. Prin ce sperietură legată de sănătate au trecut

Single-ul lor de debut, Touch My Bum, scris de mama lor, devenea piesa numărul 2 din Anglia și fetele vindeau 1,2 milioane de albume în întreaga lume.

Au urmat încă două hit-uri, Take Your Shoes OF și It's a Cheeky Holiday!, dar și un album intitulat PartyTime.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că performau în fața a 100.000 de oameni, locuiau în hoteluri de lux și călătoreau la clasa întâi, se simțeau singure.

Într-un interviu acordat în 2016, Gabriela și Monica recunoșteau că nu au deținut controlul asupra vieții și carierei lor la acel moment, iar acest lucru le-a afectat semnificativ.