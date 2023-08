Ce i-au interzis medicii Ronei Hartner după ce cancerul i-a recidivat. Ce se întâmplă în viața artistei și ce declarații a făcut

Rona Hartner a primit o veste tragică din partea medicilor. Cancerul de care ea se vindecase în trecut a recidivat, iar starea ei medicală nu este una foarte bună.

Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, a primit tragica veste că boala cu care ea s-a luptat mai mult timp a recidivat. Cântăreața a dezvăluit faptul că medicii i-au pus o interdicție pentru a-i proteja cât mai bine sănătatea.

Rona Hartner, interdicția primită de la medici. Ce nu mai poate face căntăreața de acum înaine, o perioadă bună de timp

Rona Hartner a dezvăluit faptul că nu mai poate concerta o perioadă de timp. Aceasta și-ar fi dorit să fie prezentă la un eveniment unde a fost invitată să cânte, însă mesajul publicat de ea ne-a făcut să înțelegem că medicii i-au interzis să mai facă acest lucru.

'Nu mai am voie să urc pe scenă. Îmi pare rău… Mi-aș fi dorit să fiu prezentă', a transmis Rona Hartner, prin intermediul viva.ro.

Iată ce declarații a făcut Rona Hartner cu privire la starea sa de sănătate:

'Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Tumorile nu sunt operabile. Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul, nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani.‘, a povestit Rona Hartner, conform Playtech.

Citește și: Rona Hartner, despre ultima dorință, după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4: „Nu plec de aici până nu...”

Cum a descoperit Rona Hartner că are cancer din nou

Starea de oboseală și tusea au fost principalele semne care au făcut-o pe Rona Hartner să apeleze la ajutorul specialiștilor:

Citește și: Rona Hartner a fost diagnosticată din nou cu cancer. Cum se simte actrița acum: „Mă lupt cu el”

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că, după părerea ei, este ceva mult mai grav.”, a susținut Rona Hartner, potrivit Antena Stars.

„M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. (...) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.