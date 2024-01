Ce intervenții estetice și-a făcut Amalia Năstase de curând și cum arată acum. Pentru ce anume a ales să meargă la estetician

Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, recunoaște deschis procedurile estetice la care a apelat pentru a-și menține înfățișarea.

Cu trei copii și o carieră proprie, Amalia a simțit presiunea stresului și a muncii, reflectată în creșterea în greutate. Cu toate acestea, vedeta a găsit înțelegerea și acceptarea pentru propria imagine.

La ce intervenții estetice a apelat Amalia Năstase și ce a transmis

În ciuda provocărilor legate de kilogramele în plus, Amalia Năstase a abordat subiectul cu umor și autoironie, exprimându-se despre dietele de slăbire cu o notă savuroasă. Vedeta, cunoscută pentru sinceritatea sa, a dezvăluit că nu se consideră adeptă a operațiilor estetice radicale, dar a optat pentru proceduri mai blânde, cum ar fi injecțiile cu botox pentru a combate ridurile.

„Nu poți să le faci pe toate pe lumea asta și trebuie să mai dai șanse și la altele. Nu poți să fii și cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai șmecheră. N-ai cum și atunci mai lași de la tine. Proastă nu pot să mă fac și m-am mai îngrășat, ca să le dau și lor o șansă, dar o să le-o iau înapoi în 2024, nu le-o las! Nu, nu mi-am gândit niciodată să îmi pun sâni, dar mi-am făcut botox, deci deja e OK. În rest, să îmi tai chestii, nu!„, a declarat Amaia Năstase pentru CanCan.ro.

Mama a două fiice din căsătoria cu Ilie Năstase și a unui fiu din căsnicia actuală cu Răzvan Vasilescu, Amalia Năstase a învățat să se iubească așa cum este, fără a-și impune presiuni inutile. Cu un ton relaxat, vedeta a comentat că perfecțiunea este o povară greu de suportat și că fiecare femeie trebuie să își acorde șansa de a fi autentică.

Chiar dacă a recunoscut că și-a făcut injecții cu botox pentru a-și menține tinerescă înfățișarea, Amalia Năstase a subliniat că nu a considerat niciodată intervenții chirurgicale majore, exprimându-și rezerva față de ideea de a-și modifica în mod drastic aspectul fizic. Cu un spirit plin de umor, vedeta a spus că în 2024 are planuri de a-și recâștiga forma și că nu intenționează să renunțe prea ușor la lupta cu kilogramele în plus.

Ce aliment a scos din meniu Amalia Năstase, pentru a se menține la greutatea dorită

Cu toate că nu a dezvoltat o obsesie în privința kilogramelor, Amalia Năstase a dezvăluit că exită un aliment la care s-a decis să renunțe pentru a se menține în formă în continuare.

După ce a reușit să slăbească în mod spectaculos, Amalia Năstase a mai acumulat câteva kilograme în timp, astfel că un aliment a ieșit complet din meniul său. Preparatul este unul extrem de popular, care nu lipsește de pe mesele românilor în special - pâinea albă.

Amalia Năstase a declarat că a renunțat la pâinea albă, însă își permite să se răsfețe, din când în când, cu dulciurile preferate. Atunci când are timp, aceasta își pregătește singură meniul zilnic, care este alăcătuit, în mare parte, din friptură de curcan cu salată verde.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri.

Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.