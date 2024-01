Ce le-a transmis Cătălin Bordea fostei soții și lui Spike, după ce s-au afișat oficial împreună: „Să nu mai deranjeze și pe alții”

Cătălin Bordea a avut o primă reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike, fostul lui prieten, au fost surprinși ca un cuplu într-un mall din București. Iată ce mesaj transmitea comediantul la final de an!

Cătălin Bordea a trăit trădarea vieții lui în momentul în care a aflat că este înșelat de Livia, fosta soție, cu Spike, cel mai bun prieten. O vreme, cei doi ”îndrăgostiți” nu și-au dorit să se afle public că au o relație, mai ales după controversatul divorț al ei de Cătălin Bordea.

Însă, se pare că Livia și Spike au început să nu se mai ferească deloc, ba chiar au fost surprinși recent la o sesiune de cumpărături într-un mall din București, în timp ce se țineau de mână. Imaginile au ajuns și la Cătălin Bordea, care a reacționat ironic. Iată ce a transmis juratul iUmor!

Mesajul lui Cătălin Bordea pentru Livia și Spike, după ce s-au afișat pentru prima dată împreună

Potrivit Cancan, Livia și Spike au ieșit la cumpărături, chiar de sărbători. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, semn că formează un cuplu.

După ce imaginile cu cei doi ”îndrăgostiți” au apărut în presă, Cătălin Bordea le-a transmis, într-o notă ironică, „să rămână împreună”, că în felul acesta nu vor mai deranja și pe alții. Totodată, el a dat de înțeles că pe viitor va avea mare grijă atunci când își va alege prietenii.

Redăm mai jos declarațiile comediantului pentru Cancan:

„Chiar le doresc să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni. Până la adânci bătrâneți. De aici înainte, dacă vrei să fii prietenul meu, trebuie să semnezi un contract. Măcar dacă-mi fac ceva, să primesc și eu niște despăgubiri, ceva în schimb. Nu se poate așa, fără nicio obligație. Și eu semnez, nu doar ei. Clar că nici nu o să le facem cunoștință cu soțiile sau iubitele. Poate după ani de zile. Ele cu ele, noi cu noi.”, a spus Cătălin Bordea pentru Cancan.

Cum a petrecut Cătălin Bordea Revelionul

Cătălin Bordea declara că noaptea dintre ani nu o va petrece pe scenă, ci se va ocupa de organizarea unui eveniment, în calitate de manager de club.

„Pentru prima oară am organizat Revelionul la club, cu bilete și s-au dat toate, e sold-out. O să fiu acolo să supervizez, mai mult cu treabă. O să mă ocup exact ca un manager de club. Va fi un program mai divers. Eu nu urc pe scenă, o să mă întrețin cu toată lumea. Altfel, filmul din cinematograf merge peste așteptări de bine. Cred că termin cartea undeva la sfârșitul lui ianuarie. E vorba despre povestiri din copilărie. Următoarea va fi despre prezentul de acum. Dar stai să ajungă autorul la un final. Să nu stau așa, cu pagini goale. Să vină personajele să mă viziteze, să am coșmaruri noaptea. De pe 24 ianuarie, începem filmările la următorul sezon de iUmor, apoi turneele în toată Europa. Și-n toată țara. Și pregătesc și celălalt Special. La final tragem linie, vedem ce avem în plus, în minus, cine a furat la sentimente.”, a mai dezvăluit Cătălin Bordea despre viața sa profesională pentru Cancan.