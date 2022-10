Ce mai face și cu ce se ocupă, în prezent, Anemona Niculescu. Artista din fosta trupă ASIA s-a reprofilat

Anemona Niculescu are 43 de ani și este mama unui băiețel, potrivit fanatik.ro. Aceasta a trecut, în urmă cu ceva timp, printr-un divorț care a luat prin surprindere întreaga lume a showbiz-ului românesc. Actrița a vorbit, în exclusivitate pentru AntenaStars, despre viața ei de acum, dar și despre divorțul prin care a trecut. Iată ce a mărturisit Anemona.

Fosta solistă de la trupa ASIA a mărturisit, în interviul acordat postului de televiziune, că, în prezent, este medic nutriționist, profesie pe care și-a perfecționat-o și prin cursuri de regenerare celulară și tonifiere în SUA, potrivit Spynews, citată de sura menționată mai sus. Aceasta a mai adăugat că tocmai plecarea din trupa ASIA a îndreptat-o către această nouă specializare.

„Eu am o nouă specializare. Sunt tehnician nutriționist. Și pe lângă asta am făcut și niste cursuri în America de regenerare celurara și tonifiere”, a spus Anemona pentru Antena Stars.

Reporterii au mai întrebat-o pe Anemona dacă duce lipsa concertelor, la care actrița a răspuns că nu ar refuza o eventuală reuniune cu vechea formație ASIA. Însă, a ținut să precizeze că primordial pentru ea, în acest moment, este fiul său.

„Am cântat acum cu fetele, însă, în ultima vreme nu am mai făcut asta, pentru că am fost ocupată și cu toate proiectele, cu cursurile legate de specializările mele mai mult. Mă ocup de baiațelul meu și îmi petrec timpul cu el. Mi-a plăcut foarte mult rolul de mamă și de pedagog și nu am simțit atât de mult lipsa actoriei și a muzicii”, a mai precizat Anemona Niculescu.

Ce a spus Anemona Niculescu despre divorțul fulger care a lăsat un semn de întrebare în lumea showbiz-ului

Anemona Niculescu a vorbit și despre divorțul de fostul partener. Aceasta a susținut că a făcut o greșeală prin faptul că a spus „Da!” și din acest motiv, s-a văzut nevoită să remedieze situația.

„Am divorțat destul de repede. Am realizat foarte curând că a fost o alegere foarte greșită, așa că am remediat situația”, a mai transmis Anemona Niculescu.

Cântăreața s-a căsătorit, în februarie 2010, cu un român stabilit în Anglia, dar a divorțat la scurtă vreme de acesta. Conform ediției online a ziarului Click, la începutul lui 2010 ea se considera printre cele mai fericite femei din lume. În scurt timp, avea să se căsătorească cu Valeriu Osoianu, un român stabilit în Anglia.

Căsnicia lor a durat doar două zile și se pare că nu a lăsat în urmă niciun fel de regret atunci când a pus capăt mariajului.

