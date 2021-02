Ce mai face și cum arată acum actrița din "Blonda de la Drept". Reese Witherspoon are o familie minunată

Filmul “Blonda de la Drept” avea să îi aducă în 2001 recunoaștere la nivel mondial, devenind unul dintre filmele preferate ale cinefililor din toată lumea. Acest film i-a adus lui Reese a doua nominalizare la Globurile de Aur pentru Cea mai bună actriță. După succesul din 2001, Witherspoon a jucat în 2004 în “Vanity Fair”, iar în timpul filmărilor actrița era însărcinată cu primul ei copil.

Deși a urmat o perioadă de declin după divorț, în 2006, perioadă ce a durat până în 2012, Reese a recunoscut că la acea vreme nu a avut roluri care au consacrat-o. Tot în 2006, un an dificil pentru ea, Reese a aflat că soarta îi surâde și a câștigat premiul Oscar.

Mai mult decât atât, ea avea să facă ceva remarcabil în lumea Hollywood-ului. Actrița a reușit să pună bazele unei companii de producție numită Hello Sunshine.

Printre ultimele sale proiecte din lumea cinematografiei se află serialul “Big Little Lies” și miniseria “Little Fires Everywhere”.

De asemenea, ea are și o linie de îmbrăcăminte numită Draper James. Reese Witherspoon s-a implicat mereu în ONG-urile care susțin femeile și copiii.

Viața de familie a lui Reese Witherspoon

Pe plan personal, Reese a fost căsătorită cu Ryan Phillippe între 1999 și 2006. Cei doi au doi copii împreună, pe Ava Elizabeth și Deacon. În 2011, tânăra actrița s-a recăsătorit, fiind în prezent soția șui Jim Toth. În 2012, Reese a născut un băiețel pe nume James.

Ava, fiica ei cea mare, are acum 21 de ani, Deacon are 16 ani, iar mezinul familiei, James Tennessee are 7 ani.