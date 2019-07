A fost lansat în România romanul „Acolo unde cântă racii”, care va sta la baza unui film produs de Reese Witherspoon

Cartea „Acolo unde cântă racii/ Where the Crawdads Sing”, scrisă de Delia Owens, unul dintre romanele preferate ale actriţei Reese Witherspoon, care va produce o adaptare cinematografică a lui, a fost lansată în România.

Cartea a fost publicată de editura Pandora M, în colecţia Literary Fiction.

Delia Owens este licenţiată în zoologie şi are un doctorat în etologie. Împreună cu fostul ei soţ, Mark, a petrecut peste 15 ani în Africa, perioadă consemnată în trei volume de memorii: „Cry of the Kalahari”, „The Eye of the Elephant” şi „Secrets of the Savanna”. A primit Premiul „John Burroughs” pentru carte de ştiinţă şi a publicat articole în Nature, African Journal of Ecology şi International Wildlife.

„Acolo unde cântă racii” spune povestea unei supravieţuitoare - Kya Clark, poreclită Fata Mlaştinii de localnicii din Barkley Cove, un orăşel de pe coasta Carolinei de Nord. Părăsită de părinţi şi de fraţi, Kya locuieşte singură într-o cabană dărăpănată de lângă orăşel, în mijlocul pădurii brăzdate de canale. În 1969, când tânărul Chase Andrews este găsit mort, lumea bănuieşte imediat că a fost ucis de ea. Kya este o tânără sensibilă şi inteligentă, care a supravieţuit în ţinuturile luxuriante, învăţând secretele naturii, iar acum se găseşte într-o nouă confruntare.

„Nu am cuvinte să spun cât de mult mi-a plăcut acest roman. Mi-aş fi dorit să nu se termine niciodată”, a spus Reese Witherspoon, care a ales să producă pentru Fox 2000 lungmetrajul bazat pe carte.

Sursa : news.ro