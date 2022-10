Ce mai face și cum arată acum Ovidiu Cuncea. Viața celebrului actor s-a schimbat complet de când a devenit preot

În ultimii ani, aparițiile televizate ale lui Ovidiu Cuncea au fost din ce în ce mai puține. Actorul care odată făcea furori cu momentele sale umoristice din ”Ciao, Darwin” sau ”Vreau să fiu mare vedetă”, a renunțat la celebritate și a devenit preot. Mai mult de atât, viața lui s-a schimbat complet de când a ales calea bisericii și a devenit de nerecunosct.

Ce mai face și cum arată Ovidiu Cuncea acum, după ce a devenit preot

A trecut ceva timp de când fostul actor Ovidiu Cuncea renunțat la lumina reflectoarelor pentru a urma calea Bisericii. Cu toate acestea, artistul în vârstă de 55 de an încă urcă pe scenă, continuând să joace îi piese de teatru.

De asemenea, în ultimii ani, viața acestuia a luat o altă turnură. După ce a ales să facă o schimbare majoră în viața lui, acesta a și divorțat în 2019, după 21 de ani de căsnicie.

Totuși, reconversia profesioanlă a comediantului TV nu a fost întâmplătoare. Acesta s-a întors la prima lui pasiune pentru că, în trecut, el a absolvit Seminarul Teologic. Astfel, mare parte din viață a fost prins între Teologie și Teatru, dar un moment l-a făcut să își dorescă să se apropie și mai mult de Dumnezeu.

„Când în inimă intră credința, începi să nu mai ai liniște. Eram în 1994, atunci am intrat la Seminarul Teologic, dar eu am mai dat și în 1983, dar am picat… atunci era și o perioadă foarte ciudată. Toată lumea voia să te îndepărteze de Teologie. Era destul de complicat, atunci când am dat examen a fost o chestie de curaj, de revoltă, eu eram între Teatru și Teologie…”, povestea aceasta, anul trecut în cadrul unui interviu, citat de Viva.ro.

În plus, fostul om de televiziune a mai dezvăluit că acum, zeci de ani mai târziu, el a ales să se întoarcă pe calea Bisericii, după un moment cu totul special. Ovidiu Cuncea a povestit cum ar fi văzut-o pe Fecioara Maria ieșind din icoană și că Ea i-ar fi transmis și un mesaj, într-un moment foarte important al vieții sale.

„Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos. Apoi mi-a luat toată frica. Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică.

Acum m-am gândit că mai am. Mi-e frică ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri', a declarat el, potrivit sursei menționate anterior.

Ovidiu Cuncea și soția sa au divorțat după 21 de ani de căsnicie

Schimbările majore din viața actorului au atras după ele alte momente de cotitură. După 21 de ani de căsnicie și doi copii împreună, Ovidiu Cuncea și soția lui, Cristina, au hotărât să divorțeze.

Vorbind pentru Antena Stars despre separare, acesta spunea la acel moment că este împăcat cu felul în care au mers lucrurile, dar că s-a ajuns la această decizie după ce fostul actor s-a hirotonit.

„Nu a digerat bine decizia mea, nu cred că a înțeles. Când eram diacon, soția a spus: „Te-ai schimbat, ești altă persoană””, a dezvăluit Ovidiu Cuncea atunci.

După divorț, copiii săi, deși mari, au ales să rămână alături de tatăl lor. Mai mult, acesta se ocupă îndeaproape de problemele lor. „

Ne vedem seară de seară, mâncăm împreună dimineața, râdem, ne întrebăm ce am mai făcut. Eu cu Sara (fiica lui - n.r.) avem aceeași meserie( ambii sunt actori - n.r). Ea joacă și la Teatrul Național. Avem multe lucruri comune. Copiii mei vor să mă vadă fericit. De Crăciun au vrut să stea mai mult cu mine, de Revelion, au stat numai cu mine. Vor să-mi fie bine”, a mai măturisit actorul-diacon, potrivit Click.ro.

